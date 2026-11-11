Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch gần 3,5 tấn cà phê đặc sản sang Hoa Kỳ

Ông Lê Đình Tư, Giám đốc Công ty TNHH Aeroco Coffee, thông tin về chuyến hàng xuất khẩu và nỗ lực chinh phục thị trường.

Container xuất khẩu với gần 3,5 tấn cà phê đặc sản, giá trị gần 120.000 USD. Sự kiện không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn góp phần khẳng định giá trị thực chất của cà phê đặc sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Tư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee chia sẻ, được hình thành từ tháng 11/2017, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê đặc sản Robusta và Arabica. Từ việc phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư vào giống, vùng trồng, chế biến đến đa dạng hóa sản phẩm, Aeroco Coffee luôn hướng đến việc tạo ra những sản phẩm chất lượng mang bản sắc riêng của cà phê đặc sản Buôn Ma Thuột; đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ sản xuất nông nghiệp sang chế biến sâu, phát triển thương mại, xây dựng thương hiệu và kết nối với các đối tác trong nước cũng như quốc tế.

Đến nay, Aeroco Coffee đã có 8 năm liên tiếp được công nhận tại Vietnam Amazing Cup, đạt danh hiệu The Best Robusta Global 2024 tại GCEF (Trung Quốc); đồng thời đạt các chứng nhận hữu cơ quốc tế theo tiêu chuẩn châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và chương trình tương đương tại Canada. Sản phẩm Aeroco Coffee đã hiện diện tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại thị trường Hoa Kỳ, Aeroco Coffee đã thiết lập quan hệ hợp tác với 5 đối tác.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi hành container xuất khẩu.

“Chuyến hàng xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ là dấu mốc đặc biệt, mở đầu cho hành trình hợp tác và phát triển dài hạn, đưa cà phê đặc sản Buôn Ma Thuột tham gia sâu hơn vào chuỗi thương mại quốc tế, khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam bằng giá trị thực chất. Ngay sau sự kiện, Aeroco Coffee sẽ xúc tiến giao thương tại Chicago, Florida, Texas, California - Hoa Kỳ nhằm tiếp tục mở rộng thị trường.

Trong chặng đường sắp tới, Aeroco Coffee sẽ kiên định với định hướng phát triển cà phê đặc sản, đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất và chế biến, hợp tác với các nông hộ trồng cà phê để mở rộng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời xây dựng những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, minh bạch và cùng phát triển”, ông Lê Đình Tư nhấn mạnh.

Container xuất khẩu có kích thước 20 feet, chứa 3,466 tấn cà phê đặc sản với giá trị kim ngạch gần 120.000 USD.

Ông Đỗ Đức Hà, Chủ tịch UBND phường Ea Kao cho biết, sự kiện xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ không chỉ mở thêm cơ hội cho riêng doanh nghiệp, mà còn trở thành bài học, kinh nghiệm thực tế để các doanh nghiệp, hợp tác xã cà phê trên địa bàn tham khảo, chủ động nâng cao chất lượng và tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế bằng sản phẩm có giá trị.

Một môi trường kinh doanh lành mạnh cần sự phối hợp của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. UBND phường Ea Kao cam kết đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh minh bạch để doanh nghiệp kết nối hiệu quả với người nông dân và cộng đồng kinh doanh.

Về phía đối tác nhập khẩu, ông Petko Andreev, Giám đốc Aeroco USA LLC nhận định, dòng Fine Robusta của Aeroco Coffee có tiềm năng rất lớn đối với nhiều nhóm khách hàng khác nhau tại Hoa Kỳ. Việc đưa một số sản phẩm của Aeroco Coffee vào các kênh phân phối tại Hoa Kỳ là bước đi quan trọng đầu tiên, giúp kiểm chứng phản hồi của thị trường, tiếp cận người tiêu dùng và xây dựng tệp khách hàng vững chắc cho thương hiệu Aeroco.

Với sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm vượt trội với mạng lưới tiếp thị và phân phối sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho Aeroco Coffee tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm sẽ là tiếp thị, phân phối, phát triển khách hàng và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Chuyến hàng container lần này không đơn thuần là một giao dịch xuất khẩu mà là dấu mốc chuyển mình quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đánh giá sản phẩm sang triển khai hoạt động kinh doanh thực tế và thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ.