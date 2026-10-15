Đắk Lắk: Xử phạt 15 triệu đồng hành vi hủy hoại 785 m² đất tại xã Ea Wer

Máy đào và xe tải ben hoạt động tại khu vực đất bị hủy hoại ở xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Làm biến dạng địa hình trên diện tích 785 m² đất

Theo Quyết định số 1890/QĐ-XPHC ngày 7/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hải Tú (sinh ngày 20/7/1998, trú tại thôn Nà Xô, xã Ea Wer) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do thực hiện hành vi hủy hoại đất.

Cụ thể, ông Tú đã có hành vi làm biến dạng địa hình thông qua việc thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất trên diện tích 0,0785 ha (tương đương 785 m²).

Vị trí vi phạm thuộc thửa đất số 2084, tờ bản đồ số 122, tại Buôn Tul B, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Hành vi vi phạm được ghi nhận tại Biên bản vi phạm hành chính số 12/BB-VPHC do Phòng Kinh tế xã Ea Wer lập ngày 2/10/2026.

Việc xử lý hành vi làm biến dạng địa hình đất cho thấy yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất. Đặc biệt, đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, việc bảo vệ hiện trạng, cấu trúc và chất lượng đất có ý nghĩa quan trọng trong duy trì điều kiện canh tác và sử dụng đất lâu dài.

Lực lượng chức năng đo đạc tại khu vực vi phạm.

Xử phạt 15 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi vi phạm thuộc trường hợp diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha, với khung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã Ea Wer quyết định xử phạt ông Nguyễn Hải Tú số tiền 15 triệu đồng.

Theo nội dung quyết định, trường hợp vi phạm không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, ông Tú còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi xảy ra vi phạm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm chi trả.

Việc áp dụng đồng thời hình thức xử phạt hành chính và biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất nhằm bảo đảm hành vi vi phạm được xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu người vi phạm có trách nhiệm khắc phục những thay đổi đối với hiện trạng khu đất.

Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận vi phạm tại hiện trường.

Tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Hải Tú có trách nhiệm nộp số tiền phạt 15 triệu đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Buôn Đôn Đắk Lắk, địa chỉ thôn 08, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà không tự nguyện chấp hành, cá nhân vi phạm có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Đối với số tiền phạt chậm nộp, người vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp.

Quyết định cũng xác định người bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định pháp luật.

UBND xã Ea Wer giao Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế xã tổ chức thực hiện quyết định; đồng thời gửi quyết định đến ngân hàng để thực hiện việc thu tiền phạt.

Từ góc độ bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, vụ việc đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai, nhất là đối với những hoạt động có khả năng làm thay đổi địa hình và hiện trạng sử dụng đất.

Quyết định xử phạt ông Nguyễn Hải Tú 15 triệu đồng về hành vi hủy hoại 785 m² đất tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Đất không chỉ là tư liệu sản xuất cơ bản của nông nghiệp mà còn là thành phần quan trọng của hệ sinh thái. Việc bảo vệ cấu trúc đất, hạn chế xói mòn, suy thoái và duy trì độ phì nhiêu có ý nghĩa thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp lâu dài, trong đó có nông nghiệp hữu cơ.

Cùng với việc phát hiện và xử lý vi phạm, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cần được chú trọng nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.

Sử dụng đất đúng quy định, bảo vệ chất lượng và khả năng sản xuất của đất là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, đồng thời là một trong những điều kiện nền tảng để phát triển nền nông nghiệp bền vững, có trách nhiệm với môi trường.