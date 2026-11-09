Đắk Lắk xử lý vi phạm liên quan đến xây dựng trái phép trên đất rừng

Phường Hoà Hiệp kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn. (Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp)

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đơn vị liên quan xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc khu phố Phú Hòa (phường Hòa Hiệp).

Xét kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc khu phố Phú Hòa (phường Hòa Hiệp), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, chuyển nhượng đất không đúng quy định và xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng.

Bên cạnh đó, phường Hòa Hiệp tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành xong; theo dõi, đôn đốc các cá nhân vi phạm chấp hành đầy đủ các nội dung của quyết định, bao gồm việc nộp phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp hết thời hạn tự nguyện thi hành mà cá nhân vi phạm không chấp hành, phường kịp thời tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh tình trạng vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Đặc biệt, chính quyền địa phương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi liên quan đến tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Ngoài ra, các tổ chức tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc phát hiện, lập hồ sơ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; kịp thời chấn chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chấn chỉnh sai sót trong thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực, ngành được phát hiện qua công tác kiểm tra.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp phát hiện tình trạng xây dựng nhà ở, mở đường bê tông, san gạt đất tại khu vực đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hiện trạng khu đất có một tuyến đường bê tông dài gần 91m, rộng khoảng 3m và 11 ngôi nhà một tầng, có móng đá chẻ, tường gạch, mái lợp tôn. Các công trình này đều không có giấy phép xây dựng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay; có 3 trường hợp vi phạm đã xử lý vi phạm hành chính.

(Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp)

Địa phương tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp còn lại; đồng thời yêu cầu người dân thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Lợi dụng vấn đề này, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin sai sự thật về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của phường, nhằm xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Lực lượng Công an phường Hòa Hiệp đã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm./.