Tình trạng phá rừng lấn chiếm đất sản xuất ở Đắk Lắk.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đã kiến nghị hoặc mới phát sinh nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, trên cơ sở kết quả rà soát cụ thể từng dự án, hiện trạng rừng thực tế và quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc tiếp tục vi phạm thì tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Chỉ đạo thành lập và duy trì thường xuyên các đoàn kiểm tra để hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai; kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các dự án sai phạm nếu có nhằm quản lý, theo dõi, giám sát việc sử dụng đất đai.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với đất lâm nghiệp, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường đôn đốc các chủ dự án trên địa bàn bàn chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất đai vùng dự án; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi lấn chiếm đất, phá rừng và sử dụng đất trái pháp luật trong phạm vi các dự án. Chỉ đạo kiểm tra lập hồ sơ xử lý đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm về đất đai nêu trên theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn về quản lý rừng, đất đai vùng dự án theo phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai, lâm nghiệp và quy định pháp luật có liên quan.

Diện tích đất rừng gần xen kẽ với đất sản xuất của người dân gây khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng ở Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, hoạt động lợi dụng tranh chấp, khiếu kiện kích động gây mất an ninh trật tự; tập trung trong công tác xác minh làm rõ các vụ việc, đối tượng có liên quan đến hành vi phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng trái pháp luật… tham mưu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các công ty lâm nghiệp, chủ dự án nông, lâm nghiệp chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất, rừng; đầu tư thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm khu vực và các đơn vị chức năng để quản lý, bảo vệ đất lâm nghiệp, rừng, cây trồng và các công trình khác của dự án có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp vùng dự án hiệu quả, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn, xâm chiếm đất dự án trái phép.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp để lấy đất sản xuất. Theo thống kê, lũy kế đến giữa tháng 11/2026, toàn tỉnh phát hiện 666 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2025), xử lý và thu nộp ngân sách gần 2,5 tỷ đồng; trong đó, đối với hành vi phá rừng chủ yếu là do tình trạng tách hộ của người dân địa phương dẫn đến nhu cầu cao về đất canh tác.