Đắk Lắk: Xử lý 7 chủ tàu chở khách ngắm cá voi trái phép

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk tuyên truyền người dân đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ.

Đáng chú ý, qua kiểm tra tại khu vực Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 7 chủ phương tiện sử dụng tàu, thuyền chưa đăng ký, đăng kiểm để chở khách tham quan, ngắm cá voi.

Đây là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi thời tiết trên biển diễn biến bất thường, phương tiện không đáp ứng các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Siết hoạt động chở khách tham quan trên biển

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 huy động 433 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 75 ca tuần tra, kiểm soát. Qua đó, lực lượng chức năng dừng kiểm tra 69 phương tiện, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm.

Hoạt động kiểm tra tập trung tại các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển, bến đò ven sông, lòng hồ thủy điện và những địa bàn có phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đồn biên phòng, Công an cấp xã rà soát điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi, kiểm tra giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển.

Tại xã Tuy An Nam, lực lượng chức năng vận động 5 chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Tại xã Hòa Xuân, có 17 chủ phương tiện thực hiện cam kết tương tự.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn chính quyền cơ sở quản lý phương tiện, kịp thời phát hiện những trường hợp chưa đáp ứng điều kiện hoạt động, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chủ động phòng ngừa tai nạn mùa mưa bão

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Đội CSGT đường thủy số 2 tuyên truyền an toàn mùa mưa bão.

Đến nay, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn 37 chủ phương tiện về quy định đăng ký, đăng kiểm, điều kiện vận hành và những biện pháp phòng tránh rủi ro khi thời tiết xấu.

Nội dung tuyên truyền chú trọng nguy cơ dông lốc, nước dâng cao, dòng chảy thay đổi đột ngột. Chủ phương tiện được khuyến cáo thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, không đưa tàu, thuyền hoạt động khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền các xã, phường ven biển rà soát điểm xung yếu, cập nhật tình trạng hoạt động của phương tiện và xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng khu vực.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn nhằm sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuất bến, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi và tuyệt đối không chở quá số người quy định.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục phối hợp các địa phương kiểm soát hoạt động vận tải, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân.