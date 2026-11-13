Đắk Lắk xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Đắk Lắk có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được xét chọn Nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: T.H)

Ngày 13/11, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, 8 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của tỉnh được Hội đồng xét chọn của Bộ GD&ĐT lựa chọn là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Theo đó, ở cấp mầm non có bà Hoàng Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Ea Súp; bà Lê Thị Mai Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Ea Ning.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thương, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã M'Drắk). (Ảnh: NVCC)

Khối giáo dục phổ thông có bà Nguyễn Thị Thanh Thương, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã M’Drắk; ông Lê Văn Vỹ, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Ea Drông; ông Phạm Công Tuấn, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du, phường Tân An và bà Từ Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng.

Hai cá nhân thuộc các trường cao đẳng gồm ông Nguyễn Tiến Mạnh, giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Đắk Lắk và bà Tạ Thị Nhất Sương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk.

Ngoài 8 cá nhân trong danh sách của tỉnh, ông Đinh Hữu Hùng, Trưởng khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên cũng được xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, thuộc danh sách của Bộ GD&ĐT.

Bà Lê Thị Mai Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Ea Ning. (Ảnh: NVCC)

Là một trong hai cán bộ quản lý cấp mầm non của tỉnh được xét chọn đợt này, bà Lê Thị Mai Lan bày tỏ niềm vui khi nhận thông tin.

“Tôi rất vui và vinh dự khi những nỗ lực, cống hiến của mình được ghi nhận, nhất là ở bậc học mầm non còn nhiều vất vả. Ngoài những cố gắng của bản thân, thành tích này có sự đồng hành, giúp đỡ của tập thể nhà trường”, bà Lan chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Đắk Lắk (đang chỉ tay). (Ảnh: NVCC)

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, cả nước có 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 trên cơ sở hồ sơ đề cử từ các địa phương, bộ, ngành và cơ sở giáo dục.

Các cơ quan, đơn vị đề cử được đề nghị tổ chức tuyên dương, trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT và Biểu trưng Nhà giáo tiêu biểu cho những cá nhân được lựa chọn; khuyến khích lồng ghép trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong số này, 70 nhà giáo được Bộ GD&ĐT lựa chọn tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Hà Nội vào ngày 19/11.