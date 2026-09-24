Đắk Lắk: Xe tải làm gãy nhịp cầu sắt nối buôn Tuôr với Khu công nghiệp Hòa Phú

Chiếc xe tải đi qua cây cầu hạn chế tải trọng khiến cầu gãy nhịp

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải có tải trọng lớn di chuyển trên tuyến đường qua buôn Tuôr, hướng vào Khu công nghiệp Hòa Phú.

Khi xe đi qua cầu sắt bắc qua suối, kết cấu cầu bất ngờ bị gãy, khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Đến trưa 24.9 công tác cứu hộ vẫn đang triển khai

Nhận tin báo, chính quyền xã Hòa Phú cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng, cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện qua cầu để bảo đảm an toàn.

Cầu sắt này được xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều năm, là tuyến kết nối buôn Tuôr với Khu công nghiệp Hòa Phú.

Hằng ngày, tuyến đường có khá đông người dân, công nhân qua lại, trong đó chủ yếu là xe máy và các phương tiện vận tải nhỏ.

Tuyến đường vào Buôn Tuôr giới hạn tải trọng 2,5 tấn

Đáng chú ý, tại khu vực đầu tuyến, đoạn tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng đã bố trí biển báo P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe”.

Theo quy định trên biển báo, các phương tiện có tải trọng phân bổ trên một trục vượt quá 2,5 tấn không được phép lưu thông vào tuyến đường.

Hiện trường chiếc xe tải bị mắc kẹt khi đi qua cầu hạn chế tải trọng làm gãy nhịp cầu

Theo thông tin ban đầu, cầu sắt cũng được giới hạn tải trọng trục ở mức 2,5 tấn. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh tải trọng thực tế của xe tải và các yếu tố liên quan để làm rõ nguyên nhân sự cố

Đến trưa 24.9, công tác cứu hộ, đưa xe tải ra khỏi khu vực cầu vẫn được triển khai. Cơ quan chuyên môn cũng kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình để có phương án xử lý.

Trong thời gian cầu chưa được khắc phục, UBND xã Hòa Phú đề nghị người dân, công nhân và các chủ phương tiện không đi qua khu vực cầu bị sự cố, đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường khác nhằm bảo đảm an toàn.