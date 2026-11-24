Vào khoảng 10h ngày 24/11, tại khu vực ngã tư đường Phan Chu Trinh – Võ Đông Giang (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Xe ben va chạm ô tô, một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Trần Quốc Toản (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải ben biển số 78H-012.11 chạy đến khu vực ngã tư đường Phan Chu Trinh – Võ Đông Giang (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Lúc này xe tải xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 78A-119.94 do tài xế Nguyễn Hải B (56 tuổi) điều khiển, chở theo vợ và bà Nguyễn Thị Minh H (61 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến bà H tử vong tại chỗ, hai vợ chồng tài xế B bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô con dính chặt vào đầu xe ben, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.