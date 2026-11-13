Đắk Lắk xác định tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10,81% trở lên

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 13/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2027.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 không đạt mục tiêu

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy cho biết: Năm 2026, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 251.550 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,91%; trong 46 chỉ tiêu chủ yếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua có 33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nhiều ngành, lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng có kết quả nổi bật: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,62%, vượt kế hoạch; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,12% với nhiều sản phẩm chủ lực vượt kế hoạch; 21/27 dự án động lực lĩnh vực công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Du lịch là điểm sáng của năm, tỉnh đón hơn 10,2 triệu lượt khách, tăng 39,06%, doanh thu du lịch đạt 20.067 tỷ đồng, tăng 47,27%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,77 tỷ USD, tăng 9,66%, gấp hơn hai lần mức tăng kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 221.400 tỷ đồng, tăng 17%, đạt kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 19.265 tỷ đồng, vượt 12,56% dự toán Trung ương giao và vượt 6,44% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.550 doanh nghiệp, tăng 12,06%, vượt kế hoạch…

Công tác huy động, giải phóng nguồn lực đầu tư có chuyển biến tích cực: tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 71.080 tỷ đồng, tăng 22,76% so với năm 2025; đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 52 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 70.604 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài được chỉ đạo quyết liệt, đã xử lý dứt điểm 281/396 dự án (70,96%); 922/937 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đã có phương án xử lý, khai thác.

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 10 đã có chuyển biến tích cực, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/10/2026, Đắk Lắk cải thiện 6 bậc so với các kỳ xếp hạng hằng tuần các tuần liền kề trước đó, từ vị trí 32/34 lên 26/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được bảo đảm; giải quyết việc làm cho 56.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, còn 2,13%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5,77%.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW được triển khai tại 102/102 xã, phường, ước cả năm 95% dân số được khám, kiểm tra sức khỏe. Xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước chuyển rõ nét, quy mô kinh tế số ước đạt 14% GRDP, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 96,5%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng…

Tuy nhiên, theo đồng chí Cao Đình Huy, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2026 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu, tốc độ tăng GRDP ước đạt 7,91%, trong khi kế hoạch là 10,02%; mức hụt chủ yếu ở khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 8,10%, trong khi kế hoạch là 18,48%, trong đó xây dựng chỉ tăng 3,95% (kế hoạch là 26,16%), sản lượng điện sản xuất chỉ bằng khoảng 85,77% năm 2025 do thủy văn bất lợi; GRDP bình quân đầu người, năng suất lao động chưa đạt kế hoạch.

Nguồn lực đã huy động chậm chuyển thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước chỉ đạt 88,4% kế hoạch, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh so với cùng kỳ; còn 115/396 dự án tồn đọng, kéo dài chưa được tháo gỡ.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, số vốn còn phải giải ngân trong hai tháng cuối năm còn lớn (khoảng 4.341 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao chi tiết); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm còn vướng mắc.

Thu ngân sách nhà nước tuy vượt dự toán nhưng chưa thật sự bền vững. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ còn khó khăn; số doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đang hoạt động giảm còn khoảng 18.400 doanh nghiệp, chưa đạt kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch; tiến độ phát triển nhà ở xã hội, trồng rừng tập trung còn chậm; việc hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn do thiếu quỹ đất sạch…

Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định 47 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2027 của tỉnh.

Cụ thể, về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,81% trở lên; GRDP bình quân đầu người khoảng 100 triệu đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,48%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 5,1%; tổng khách du lịch khoảng 11,5 triệu lượt; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 100.000 tỷ đồng; năng suất lao động tăng khoảng 9,7%; tỷ trọng kinh tế số đạt 18% GRDP; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) tăng khoảng 9%; tỷ lệ đô thị hóa 48,35%; hoàn thành và khởi công xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên (hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên); tỷ trọng lao động nông nghiệp còn 59%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 30%; đạt 9,32 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96,2%; trên 95% người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe; 46,38% trường học đạt chuẩn quốc gia; lũy kế 8/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường, 100% khu công nghiệp và 6/20 cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 94%; tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao su) đạt 41,44%.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội trên 75% (án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 90%); kiềm chế, giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội; 35% xã, phường không có ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Theo đồng chí Đỗ Hữu Huy, những chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2027 là rất cao so với năm 2026, đòi hỏi sự đổi mới thực chất trong tư duy, phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2027, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt tinh thần chủ động từ đầu năm, quyết liệt trong từng nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; lấy kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo đánh giá người đứng đầu. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, tái định cư và vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phân tích rõ nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt, đặc biệt là tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, vốn đầu tư toàn xã hội… và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, không để chuyển tiếp kéo dài sang năm 2027…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các Ban quản lý dự án và các xã, phường đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối với nhiệm vụ 2027, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Tập trung các động lực tăng trưởng chủ yếu; chuyển mục tiêu tăng trưởng thành sản phẩm và giá trị thực. Huy động đủ nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Tạo chuyển biến rõ nét trong thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Khắc phục dứt điểm các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, môi trường đạt thấp trong năm 2026. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, phân cấp gắn với nguồn lực và trách nhiệm; giao việc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.