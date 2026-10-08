Đắk Lắk: Xã M'Drắk thừa nhận thiếu sót khi cho chuyển hơn 4.000m² đất rừng sai quy định

Toàn cảnh buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Xã M’Drắk thừa nhận thiếu sót

Tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Lâm Thanh Tự, Phó Chủ tịch UBND xã M’Drắk, thông tin về việc địa phương hủy quyết định cho phép Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trung tâm đăng kiểm.

Theo ông Tự, hồ sơ của Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, do doanh nghiệp chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đắk Lắk.

“Trong quá trình thẩm định hồ sơ, phòng chuyên môn còn thiếu sót, dẫn đến việc tham mưu ban hành quyết định cấp đất khi chưa đủ điều kiện”, ông Tự cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã M’Drắk Lâm Thanh Tự thông tin thông tin về việc địa phương hủy quyết định tại buổi họp báo.

Sau khi rà soát, UBND xã M’Drắk đã hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi, hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp.

Địa phương cũng hướng dẫn Công ty TNHH Gia Hưng ĐK thực hiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi dự án được chấp thuận, các thủ tục về đất đai sẽ được xem xét, thực hiện theo quy định.

Tại buổi họp báo, phóng viên đề nghị UBND xã M’Drắk làm rõ căn cứ pháp lý để doanh nghiệp được chuyển 4.099,4m² đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ nhằm xây dựng trung tâm đăng kiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì họp báo tháng 9/2026.

Theo hồ sơ, diện tích đất trên thuộc thửa đất số 189, tờ bản đồ số 19, tại thôn 5, xã M’Drắk. Khu đất nằm giữa vùng sản xuất nông nghiệp.

Ngày 15/7/2026, Chủ tịch UBND xã M’Drắk ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND, cho phép Công ty TNHH Gia Hưng ĐK chuyển toàn bộ 4.099,4m² đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ.Theo quyết định, khu đất được Nhà nước cho thuê, trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 1/7/2064. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Ngày 28/7/2026, Chủ tịch UBND xã M’Drắk ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Gia Hưng ĐK.

Tuy nhiên, đến ngày 14/9/2026, Chủ tịch UBND xã M’Drắk ký Quyết định số 1466/QĐ-UBND hủy Quyết định số 811/QĐ-UBND. Lý do được nêu là hồ sơ chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện theo Điều 116 và Điều 122 Luật Đất đai năm 2024.

Cùng ngày, UBND xã M’Drắk ban hành thông báo thu hồi, hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp; đồng thời chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phản hồi thông tin tại họp báo.

Đáng chú ý, trước thời điểm UBND xã M’Drắk ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ dự án đã được nhiều cơ quan chuyên môn tham gia ý kiến.

Tại Công văn số 3347/STC-HTQLĐT ngày 24/10/2025, sau khi tổng hợp ý kiến của 8 cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác định hồ sơ dự án chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng không thống nhất địa điểm thực hiện dự án vì khu đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, chưa phù hợp với mục tiêu xây dựng trung tâm kiểm định xe cơ giới. UBND xã M’Drắk cũng từng có ý kiến cho rằng vị trí dự án chưa phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt.

Tại buổi họp báo, phóng viên tiếp tục đề nghị địa phương làm rõ kết quả kiểm tra và việc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong quá trình thẩm định, tham mưu và ban hành quyết định.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại họp báo.

Ông Lâm Thanh Tự cho biết nội dung này không thuộc lĩnh vực ông phụ trách và ông vừa đi học về. Chủ tịch UBND xã M’Drắk dự kiến tham dự họp báo nhưng bận công việc liên quan đến cụm công nghiệp. Ông Tự sẽ báo cáo, trao đổi với Chủ tịch UBND xã để cung cấp thông tin cho báo chí.

Kết luận nội dung, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ, cung cấp đầy đủ thông tin đối với những vấn đề chưa được làm rõ tại buổi họp báo.

Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hồ sơ, quy hoạch và điều kiện pháp lý trước khi thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là đối với những dự án sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và chuyển sang mục đích thương mại, dịch vụ.