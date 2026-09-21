Đắk Lắk: Xã Ea Súp kết nối tiêu thụ khoảng 850 tấn gạo ST24, ST25 sau phiên livestream

Đại diện các bên ký kết thỏa thuận hợp tác và bàn giao sản phẩm gạo.

UBND xã Ea Súp tổ chức lễ bàn giao gạo và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp sau phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương diễn ra ngày 7/9/2026.

Theo UBND xã Ea Súp, từ hoạt động livestream, sản phẩm gạo ST24, ST25 của địa phương đã phát sinh các đơn hàng với tổng khối lượng khoảng 850 tấn. Đây là kết quả đáng chú ý trong việc đưa hoạt động quảng bá sản phẩm trên môi trường số gắn với kết nối thương mại thực tế.

Lãnh đạo xã Ea Súp và đại diện các doanh nghiệp trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác và bàn giao sản phẩm.

Tại buổi lễ, UBND xã Ea Súp ký kết hợp tác và bàn giao gạo cho 3 doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Luận Anh tiếp nhận 350 tấn gạo để vận chuyển, tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Phần sản lượng còn lại theo các đơn hàng doanh nghiệp đã đặt mua sẽ tiếp tục được địa phương phối hợp bàn giao cho các đối tác. Việc hình thành những đơn hàng có khối lượng lớn mở ra cơ hội để sản phẩm gạo của Ea Súp tiếp cận rộng hơn với thị trường ngoài địa phương.

Trước đó, phiên livestream ngày 7/9 ghi nhận khoảng 320 khách hàng quan tâm, liên hệ tìm hiểu sản phẩm và phát sinh khoảng 30 đơn hàng, với tổng giá trị hơn 15,6 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao sản phẩm gạo cho doanh nghiệp.

Kết quả trên cho thấy livestream không chỉ tạo hiệu ứng quảng bá mà còn có thể trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông qua nền tảng số, thông tin về sản phẩm được đưa đến khách hàng nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng và mở rộng chuỗi tiêu thụ.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, gạo ST được trồng tại Ea Súp có lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu đặc trưng, góp phần tạo nên chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, khi đơn hàng và thị trường mở rộng, vùng sản xuất cũng đứng trước yêu cầu phải ổn định hơn về sản lượng và chất lượng. Việc tổ chức sản xuất theo hướng đồng nhất, kiểm soát quy trình canh tác và đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì các đơn hàng lâu dài.

Đoàn xe vận chuyển gạo ST từ Ea Súp đưa sản phẩm đi tiêu thụ tại thị trường miền Bắc.

Từ kết quả kết nối tiêu thụ, xã Ea Súp định hướng tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã và người dân mở rộng vùng sản xuất. Địa phương đồng thời chú trọng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và từng bước xây dựng thương hiệu gạo Ea Súp.

Việc gắn sản xuất với thị trường giúp người dân có thêm cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, trong khi doanh nghiệp thuận lợi hơn trong xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng ổn định. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao giá trị nông sản, hạn chế tình trạng sản xuất thiếu gắn kết với nhu cầu tiêu thụ.

UBND xã Ea Súp cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người dân; đồng thời duy trì các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ trên nền tảng số.

Việc kết hợp thương mại số với tổ chức lại sản xuất được kỳ vọng giúp sản phẩm gạo Ea Súp chuyển từ quảng bá đơn thuần sang phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, bền vững.