Đắk Lắk: Va chạm xe tải, bé 11 tuổi đi xe đạp điện tử vong

Khoảng 11h15 ngày 2/10, tại Km13, Tỉnh lộ 1 (đoạn thuộc xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT giữa xe tải và xe đạp điện khiến một cháu bé tử vong.

Vụ va chạm giữa xe tải và xe đạp điện khiến cháu bé tử vong. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải biển số 47H-116.xx do tài xế N.H.Đ (41 tuổi, ngụ xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 1 theo hướng từ xã Ea Nuôl đi xã Ea Wer.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do cháu N.T.N.A (11 tuổi, ngụ xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển qua đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu A tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do cháu A điều khiển xe chuyển hướng không đúng quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.