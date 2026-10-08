Đắk Lắk: Va chạm với xe tải, cụ bà 73 tuổi đi xe đạp điện tử vong

Vào khoảng 16h30 ngày 8/10, tại Km 3+600m đường ĐH02 (thuộc thôn 3, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Xe tải va chạm với xe đạp điện khiến một cụ bà 73 tuổi tử vong tại chỗ (Ảnh: N.H).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 47H-039.xx do tài xế H.Q.H (30 tuổi, trú tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng xã Ea Knốp đi xã Ea Păl. Khi xe tải chạy đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà N.T.D (73 tuổi, ngụ xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến bà D ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải vượt không đảm bảo an toàn gây tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế xe tải không vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.