Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 24/11, lãnh đạo phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và ôtô con, khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 24/11, xe ben chở vật liệu xây dựng biển kiểm soát 78H-012.11 do anh T.Q.T. (sinh năm 1991, trú tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông đến ngã tư Phan Chu Trinh-Võ Đông Giang (Khu đô thị Nam Tuy Hòa, khu phố Phú Đông 3, phường Phú Yên) thì xảy ra va chạm với ôtô con biển kiểm soát 78A-119.94.

Vụ tai nạn khiến bà N.T.M.H. (sinh năm 1965, chưa rõ nơi cư trú) tử vong tại chỗ. Tài xế ôtô con là ông N.H.B. và vợ là bà N.T.H.Đ. (cùng sinh năm 1970, trú tại khu phố Bàn Nham Nam, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. ôtô con bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào ngày 23/11, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben chở vật liệu xây dựng với một xe máy khiến 2 người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật./.