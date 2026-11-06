Đắk Lắk tuyên truyền phòng, chống ma túy và trao 1.000 bình nước sạch tặng người dân biên giới

Phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho học sinh. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp Đoàn phường Phú Yên, Chi đoàn VI-Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Phòng PC04 (Công an tỉnh Đắk Lắk), Chi đoàn Tuy Hòa - Phú Hòa Agribank Chi nhánh Phú Yên và Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho 1.000 học sinh các khối 10, 11 và 12.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Thông qua việc tái hiện trình tự xét xử một vụ án, chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm và những hậu quả pháp lý liên quan ma túy.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền kiến thức cơ bản về ma túy, công tác phòng, chống ma túy trong học đường và trên khu vực biên giới biển. Các nội dung được lồng ghép với hoạt động giao lưu, giải đáp tình huống pháp luật, đặt câu hỏi và trao quà cho học sinh trả lời đúng, góp phần tạo không khí sôi nổi, gần gũi, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 5 triệu đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện các đơn vị trao biểu trưng trao 1.000 bình nước sạch tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB)-Phòng giao dịch Sông Cầu tổ chức thực hiện mô hình “ATM nước sạch biên cương”, trao tặng 1.000 bình nước sạch cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài.

Hoạt động góp phần hỗ trợ người dân có thêm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, cải thiện điều kiện đời sống, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các tổ chức, doanh nghiệp đối với nhân dân khu vực biên giới biển.

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn và củng cố tình đoàn kết quân dân.