Đắk Lắk tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 150 chủ phương tiện, tàu thuyền

Tham dự hội nghị, các đại biểu được tiếp cận, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Công tác phòng, chống khai thác IUU; Những nội dung chủ yếu của Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026; Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong năm 2026. Qua đó hướng đến nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở; giúp cán bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương và ngư dân nắm bắt những nội dung quan trọng về thông tin đối ngoại, chủ quyền biển, đảo và quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Các đại biểu và bà con ngư dân phường Hòa Hiệp tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống IUU có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông, cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng; nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc là yêu cầu cần thiết.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của ngư dân khi hoạt động trên biển là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, cần vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi khai thác IUU, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tá Đỗ Trọng Đại đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cần chủ động vận dụng kiến thức sau hội nghị vào thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp; tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tích cực hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển nghề cá bền vững. Đề nghị bà con ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về giấy phép khai thác thủy sản, giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo sản lượng khai thác; kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác IUU.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trước đó, đơn vị đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chủ quyền, biên giới, biển, đảo Việt Nam năm 2026 tại các xã Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung. Trọng tâm là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng cung cấp, xử lý và truyền thông thông tin đối ngoại tại cơ sở; kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ truyền thông mới và chuyển đổi số trong xây dựng, biên tập sản phẩm truyền thông; nhận diện, xử lý và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc...