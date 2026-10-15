Đắk Lắk: Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho Tăng Ni các tự viện

Học lý thuyết

Buổi tập huấn diễn ra tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (P.Buôn Ma Thuột), với sự tham dự Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Tăng Ni, Phật tử tự viện trong tỉnh tham dự.

Về phía Công an tỉnh có Trung tá Nguyễn Khiếu Nam Vũ, Đội trưởng đội Tuyên truyền, phòng Cảnh sát giao thông tỉnh; Trung tá Lê Văn Hạnh, Trung tá Đam San NiêKDăm, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông tỉnh; các chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông, phòng cháy - chữa cháy Công an tỉnh.

Hỏi đáp

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phòng Cảnh sát giao thông và phòng cháy - chữa cháy đã phổ biến các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; Tuyên truyền, nhận biết nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự và hộ gia đình; Hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trọng tâm là phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi tập trung đông người, kỹ năng xử lý cháy ban đầu, thoát nạn, và sử dụng phương tiện chữa cháy.

Thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy

Buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Đây là cơ hội để Tăng Ni và Phật tử các cơ sở tự viện trên địa bàn Khu vực 1 trang bị những kiến thức hữu ích, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn và văn minh.