Đắk Lắk: Từ những mâm cơm nghĩa tình, vun đắp sức mạnh đại đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Buôn Ky, phường Thành Nhất. Ảnh: CTV

Khi chủ trương chạm đến lòng dân

Không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một mâm cơm chung, vài lời thăm hỏi chân tình cũng đủ làm ấm tình làng nghĩa xóm. Ở Đắk Lắk, những “Bữa cơm đại đoàn kết” đang trở thành dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia, cùng vun đắp tình cảm cộng đồng bằng những điều bình dị mà ý nghĩa.

Ngày 5/11/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kết luận số 430-KL/TU, thống nhất chủ trương hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với tổng kinh phí dự kiến 15,48 tỷ đồng.

Đây không đơn thuần là sự hỗ trợ về kinh phí, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân từ địa bàn dân cư.

Điểm đáng quý của chủ trương là đưa tinh thần đại đoàn kết đến gần hơn với người dân bằng một hoạt động thiết thực, gần gũi. Bởi đoàn kết không chỉ được tạo dựng qua những phong trào hay khẩu hiệu, mà còn được nuôi dưỡng từ sự sẻ chia, thấu hiểu và trách nhiệm giữa những người cùng chung sống trong một cộng đồng.

Tại Buôn Đung 1, phường Buôn Ma Thuột, chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ngay sau khi được thông tin về khoản hỗ trợ, Ban Công tác Mặt trận buôn đã tuyên truyền, vận động bà con cùng đóng góp công sức, vật chất để tổ chức bữa cơm thêm tươm tất, ấm cúng.

Bà Lê Thị Mỹ Linh, Trưởng ban Công tác Mặt trận Buôn Đung 1. Ảnh: Thanh Nga

Bà Lê Thị Mỹ Linh, Trưởng ban Công tác Mặt trận Buôn Đung, phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân thông qua chủ trương hỗ trợ của tỉnh. Ban Công tác Mặt trận đã thông tin rộng rãi đến bà con, đồng thời vận động nhân dân đóng góp thêm để tổ chức bữa cơm đại đoàn kết”.

Theo bà Linh, ý nghĩa lớn nhất của hoạt động không chỉ là tạo dịp để bà con sum họp, mà còn giúp mọi người thêm gắn bó, hiểu nhau hơn, kịp thời chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và cùng phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc. Đây cũng là dịp tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò cầu nối của Mặt trận, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đáng chú ý, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp góp công, góp sức tạo nên ngày hội. Từ khâu chuẩn bị đến từng món ăn, mâm cơm đều có sự chung tay của cộng đồng. Chính sự chủ động, tự nguyện ấy đã làm cho chủ trương không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, mà thực sự trở thành hoạt động gắn kết lòng dân.

Mâm cơm chung, nối dài nghĩa tình

Giữa không gian sum họp, những mâm cơm giản dị trở thành nơi kết nối các thế hệ, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay dân tộc. Người già gặp gỡ lớp trẻ, hàng xóm có dịp hỏi han nhau, cán bộ địa phương cùng ngồi bên người dân để lắng nghe, chia sẻ. Những khoảng cách trong đời sống thường ngày được thu hẹp bằng sự chân tình và gần gũi.

Bà H Noan Mlô, người dân Buôn Đung 1, phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Thanh Nga.

Bà H Noan Mlô, người dân Buôn Đung 1, phường Buôn Ma Thuột, không giấu được niềm vui khi tham gia ngày hội. Bà chia sẻ: “Bữa cơm tuy bình dị nhưng ý nghĩa lắm, là nơi sum họp của cả buôn làng. Từ người già đến các cháu nhỏ đều được quây quần bên mâm cơm chung. Lâu lắm rồi bà con mới có dịp tụ họp đông đủ như vậy. Qua đó, tình cảm cộng đồng, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt”.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng chính là giá trị cốt lõi của “Bữa cơm đại đoàn kết”. Trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi gia đình đều có những mối bận tâm riêng, một cuộc gặp gỡ đông đủ của cộng đồng càng trở nên đáng quý. Đó không chỉ là dịp giao lưu mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với nơi mình sinh sống, về sự gắn bó và tương trợ trong cộng đồng.

Với đặc thù là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, Đắk Lắk càng có điều kiện phát huy ý nghĩa của những bữa cơm chung trong gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu, hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng giữa các cộng đồng dân cư. Từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy, trở thành nguồn lực để người dân cùng vượt qua khó khăn, xây dựng buôn làng đoàn kết, văn minh.

Bữa cơm tình nghĩa vun đắp sức mạnh Đại đoàn kết tại Buôn Đũng 1, Buôn Đũng 2. Ảnh: Thanh Nga.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, “Bữa cơm đại đoàn kết” còn là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận đóng góp của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Qua đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có thêm điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, kịp thời củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.

Tính đến hết ngày 16/11/2026, toàn tỉnh có hàng trăm xã, phường, thôn, buôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bữa cơm Đại đoàn kết ở khu dân cư Buôn Ky phường Thành Nhất. Ảnh: CTV

Sự hưởng ứng từ cơ sở cho thấy sức lan tỏa của một chủ trương xuất phát từ đời sống nhân dân. Mỗi địa phương có cách tổ chức riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Bởi giá trị của “Bữa cơm đại đoàn kết” không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở những con người cùng ngồi lại, biết lắng nghe, sẻ chia và hướng về lợi ích chung. Một bữa cơm có thể khép lại trong một ngày, nhưng tình nghĩa, sự đồng thuận và niềm tin được vun đắp từ đó cần tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống thường nhật. Từ những mâm cơm nghĩa tình, sức mạnh đại đoàn kết được bồi đắp ngay từ mỗi thôn, buôn, tổ dân phố, trở thành nền tảng để Đắk Lắk xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.