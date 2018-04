Đắk Lắk: Truy tìm 6 thanh niên ném đá xe khách trong đêm

Chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 27 thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy chạy lạng lách, đánh võng trước đầu xe rồi ném đá làm vỡ 1 tấm kính và khiến nhiều hành khách hoảng sợ.

Sáng 2/4, Đại tá Hà Công Thượng- Trưởng Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng ném đá vào xe khách trên quốc lộ 27 đoạn qua đèo Lắk thuộc địa bàn xã Yang Tao, huyện Lắk.

Kính bên hông xe khách bị ném vỡ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 1/4, xe khách giường nằm của nhà xe Thanh Nhàn mang BKS: 47B-015.58 do tài xế Võ Trường An (trú ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 27 theo hướng Lâm Đồng – Đắk Lắk. Khi đi đến khu vực trên thì có nhóm thanh niên 6 người đi trên 3 xe máy chạy trước đầu xe lạng lách, đánh võng rồi dùng đá ném vào bên hông xe khách làm vỡ 1 tấm kính. Sau đó nhóm nhóm thanh niên này rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, tài xế An đã dừng xe và trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Lắk đã có mặt kiểm tra hiện trường đồng thời truy tìm nhóm thanh niên trên.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc trên xe khách có khoảng 20 hành khách, rất may không có ai bị thương, tuy nhiên vụ việc khiến nhiều hành khách một phen hoảng sợ.

Nguyễn Lê