Đắk Lắk: Trưởng phòng Dự án giao thông được bổ nhiệm Phó giám đốc Ban A

Sáng 12/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thọ Dần giữ chức Phó giám đốc Ban.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa, chúc mừng tân Phó giám đốc Ban A Đặng Thọ Dần.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp của ông Đặng Thọ Dần tại Ban A. Ông đề nghị trên cương vị mới, ông Dần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cùng tập thể Ban Giám đốc tập trung triển khai các dự án, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc cần được xem là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Thọ Dần cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và tập thể Ban A. Ông cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tiếp tục học hỏi, rèn luyện, chấp hành sự phân công của Giám đốc Ban và cùng tập thể Ban Giám đốc giữ gìn đoàn kết, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.