Đắk Lắk: Trung tâm Y tế Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Tập thể, cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế Krông Ana, Đắk Lắk

Trung tâm Y tế Krông Ana xác định khám bệnh, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nghiêm túc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh. Công tác phân loại, tiếp nhận, khám và điều trị được triển khai đúng quy định. Trung tâm từng bước cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng khoa học, hợp lý và thuận tiện. Người dân đến khám được hướng dẫn rõ ràng về thủ tục khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lĩnh thuốc, qua đó giảm thời gian chờ đợi và những bất tiện trong quá trình điều trị.

Theo ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượt người đến khám tại Trung tâm là 33.037/50.000 lượt (chỉ tiêu được giao), đạt 66,1%; tổng số lượt khám, chữa bệnh nội trú là 3.753/4.890 lượt (chỉ tiêu được giao), đạt 76,8%. Tổng số lần thủ thuật là 18.934/30.170, đạt 62,8%; tổng số lần xét nghiệm là 66.623/92.600, đạt 72%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%; tiêu chí cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp: đạt…

Bên cạnh đó, công tác dược và trang thiết bị y tế được bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc thiết yếu kéo dài. Trung tâm đã thực hiện thành công 03 gói thầu thuốc, gồm: gói thuốc generic; đấu thầu lại gói thuốc thành phẩm thuốc cổ truyền và gói vị thuốc cổ truyền. Đồng thời, đơn vị triển khai đấu thầu gói hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân. Quá trình đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ, lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu về chất lượng và khả năng cung ứng, góp phần bảo đảm nguồn thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm.

Trung tâm cũng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, xuất, nhập và cấp phát vắc xin theo đúng quy trình dây chuyền lạnh; duy trì điều kiện bảo quản theo quy định, bảo đảm chất lượng vắc xin và đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm chủng. Về trang thiết bị, đơn vị đã tiếp nhận thiết bị do Hội Chữ thập đỏ trao tặng, gồm máy huyết học và máy xét nghiệm nước tiểu; đồng thời tiếp nhận điều chuyển nồi hấp ướt từ Trung tâm Y tế Tuy An để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Trung tâm đã lắp đặt và đưa vào sử dụng KIOSK thông minh phục vụ đăng ký khám, chữa bệnh. Việc quét căn cước công dân gắn chip được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đăng ký khám, chữa bệnh nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi.

Mặt khác, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được quan tâm triển khai. Trung tâm tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16 (15/6) năm 2026, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khám sức khỏe toàn dân được thực hiện bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu trong khuôn viên đơn vị; phát thông điệp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; đăng tải tin, bài và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông của đơn vị; lắp đặt pa-nô, áp-phích và hình ảnh tuyên truyền tại các khoa, phòng. Qua đó, Trung tâm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.