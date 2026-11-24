Hiện trường vụ việc.Ảnh: SĐ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện một nhóm người từ các tỉnh, thành khác đến cấu kết với một số đối tượng tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép. Sau thời gian theo dõi, xác lập quy luật hoạt động, khoảng 16h ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng kiểm tra, bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc bầu cua ăn tiền tại nhà Nguyễn Thị Thớm (34 tuổi), ở phường Phú Yên.

Các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương, gồm Đắk Lắk, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Lê Mai Văn Văn (40 tuổi), trú tại phường Phú Yên, là người cầm đầu ổ nhóm này.

Đáng chú ý, để tổ chức hoạt động đánh bạc và đối phó với lực lượng chức năng, Văn bố trí người cảnh giới bên ngoài, phân công đưa đón các con bạc đến địa điểm sát phạt. Xung quanh căn nhà, đối tượng còn lắp đặt nhiều camera an ninh để theo dõi, đồng thời thường xuyên khóa trái nhiều lớp cửa nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Qua điều tra ban đầu, Văn và Thớm có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng tại căn nhà nói trên. Đây cũng là địa điểm được các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.