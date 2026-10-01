Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối với vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can gồm: Đỗ Xuân Nam, sinh năm 1989, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Võ Thị Kim Thúy sinh năm 1983; Dương Hồng Sơn sinh năm 1980, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón; thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành của các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau; lựa chọn nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch, trung bình khoảng 4.100-4.300 đồng/kg.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng, trong đó, chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán, với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh, thành phố trên cả nước như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Xưởng sản xuất phân bón giả của các đối tượng. (Ảnh: CTV)

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, địa chỉ Nhà xưởng 1A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân đã từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị sau: Công ty Trách nhiệm hữu hạn phân bón Khánh Thư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Blue Zone, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eximfer Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời bảo quản các tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuyệt đối không được tiếp tay mua bán, tiêu thụ, tẩu tán sản phẩm phân nở Bỉ giả về nguồn gốc xuất xứ của các công ty trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các loại phân bón giả được thu giữ. (Ảnh: CTV)

Cùng với công tác điều tra, xử lý tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung, hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón nói riêng; không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quản lý để gian dối về chất lượng, thành phần, nguồn gốc, xuất xứ, đưa phân bón giả, phân bón kém chất lượng ra thị trường tiêu thụ.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân, các đại lý và cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp khi mua phân bón cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin về tổ chức sản xuất, tổ chức đăng ký, mã số phân bón, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng từng lô hàng và các thông tin liên quan; đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ và thông tin giao dịch để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, chất lượng hoặc giá bán, cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, điều tra. (Ảnh: CTV)

Về vụ án trộm cắp tại các chùa, vào đêm 16 rạng sáng 17/2/2026 (đúng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Chùa Phước Vân nằm trên địa bàn thôn 23, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ án trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì nhà chùa cạy phá tủ gỗ, lấy đi tài sản có giá trị đặc biệt lớn, tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy vết đối tượng gây án. Quá trình truy điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, do Chùa Phước Vân nằm ở khu vực hẻo lánh, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm khuya vắng người, khi nhà chùa đang tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại Chính điện. Hệ thống camera giám sát trong khuôn viên chùa chỉ có 1 chiếc nhưng lại không gắn thẻ nhớ nên không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh nào, tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được rất ít. Nhóm đối tượng gây án được nhận định hoạt động rất chuyên nghiệp, tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng, khi gây án hoàn toàn không để lại dấu vết nào tại hiện trường.

Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/8/2026 đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gây án gồm: Hà Văn Yên, sinh năm 1988, 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Ngô Văn Hòa, sinh năm 1989, 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1986. Cả 3 đối tượng cùng trú tại tỉnh Gia Lai.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định: Sáng 16/2/2026, Nguyễn Thị Thanh điều khiển xe ô-tô Ford Ranger chở Hà Văn Yên và Ngô Văn Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân. Khi đến nơi, Ngô Văn Hòa đứng ngoài cảnh giới, Hà Văn Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ lấy trộm toàn bộ số tài sản trị giá 3,5 tỷ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô-tô tẩu thoát về lại tỉnh Gia Lai qua tuyến Quốc lộ 14C. Sau đó, Yên dùng tiền trộm cắp được đi mua xe ô-tô Ford Raptor. Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa khác trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai với tổng trị giá tài sản các đối tượng đã trộm cắp tại các chùa trên 4 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở thờ tự, nhà chùa, tăng ni và phật tử nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tuyệt đối không để hoặc cất giữ lượng tài sản có giá trị lớn tại phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung. Các cơ sở thờ tự nên chủ động mở tài khoản, gửi tiền vào ngân hàng hoặc lựa chọn các phương án cất giữ tài sản khác an toàn, bảo mật hơn.

Ngoài ra, các cơ sở thờ tự, nhà chùa, tăng ni và phật tử thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát camera an ninh; hệ thống cửa, khóa tủ nơi để tài sản và nghiên cứu lắp đặt thêm hệ thống chuông báo động chống đột nhập; tăng cường bảo vệ, cảnh giác và cần có người trông coi ở khu vực sinh hoạt xung quanh chùa và nơi cất giữ tài sản trong thời gian diễn ra các buổi lễ lớn.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xử lý triệt để, nghiêm minh các đối tượng, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, quá trình điều tra, xử lý phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.