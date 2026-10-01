Đắk Lắk: Triệt phá đường dây làm giả xuất xứ hơn 23.000 tấn phân bón

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn, có mạng lưới tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin về vụ án.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là đường dây sản xuất, kinh doanh phân bón giả lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị triệt phá.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, phân bón giả lưu thông trên thị trường gây thiệt hại rất lớn cho ngành nông nghiệp, khiến nông dân chịu hậu quả nặng nề. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý đến cùng các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người, gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại, để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Khám xét tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các bị can và các đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng công an thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng hơn 957 tấn nguyên liệu, phân bón dùng để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các bị can đã nhập khẩu những loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau khi nhập khẩu, các bị can thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường với giá cao hơn, hưởng chênh lệch trung bình khoảng 4.100 - 4.300 đồng/kg.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các bị can đã bán ra thị trường hơn 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 461 tấn phân bón thực sự có nguồn gốc từ Bỉ.

Số phân bón còn lại không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện xuất xứ từ quốc gia này để bán cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Tổng trị giá lượng phân bón bị ghi sai xuất xứ được bán ra là hơn 154,5 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các bị can đã thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Một số tang vật của vụ án.

Mở rộng điều tra, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, trú tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của 4 công ty chủ động phối hợp, cung cấp thông tin. Các đơn vị gồm: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh.

Thông tin cần cung cấp gồm thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua và các tài liệu liên quan để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương, trực tiếp là lực lượng Quản lý thị trường, tăng cường phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung, hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón nói riêng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân, đại lý và cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin tổ chức sản xuất, tổ chức đăng ký, mã số phân bón và nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Người mua cần lưu giữ hóa đơn, chứng từ, thông tin giao dịch để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, chất lượng hoặc giá bán, cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.