Đắk Lắk triển khai tiêu chí dự án xanh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn quản trị ESG bền vững

Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, khuyến khích triển khai dự án tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg.

Việc triển khai nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, kịp thời trên địa bàn tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế chuyển đổi sang mô hình sản xuất, kinh doanh xanh, tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng tiếp cận các nguồn lực theo quy định pháp luật.

Phân công rõ trách nhiệm, thống nhất quản lý dự án xanh

Theo công văn, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg. Đồng thời, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, tổng hợp danh mục dự án, bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai và không phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối theo dõi, tổng hợp, cập nhật và công bố định kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm danh mục dự án xanh, dự án tuần hoàn và dự án áp dụng khung tiêu chuẩn ESG trên Cổng thông tin điện tử của Sở và UBND tỉnh.

Cùng với đó, cơ quan này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí của dự án, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, cập nhật, kết nối và liên thông dữ liệu về dự án xanh, dự án tuần hoàn, dự án áp dụng ESG vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư. Đơn vị cũng hướng dẫn các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện những quy định thuộc phạm vi quản lý.

Mô hình nông nghiệp xanh kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế và quản lý tài nguyên hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững

Để chính sách đi vào thực tiễn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, triển khai dự án đáp ứng tiêu chí xanh, tuần hoàn và ESG.

Việc hướng dẫn các tiêu chí này được lồng ghép trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất và khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đối với lĩnh vực tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 11 phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại trên địa bàn thông tin về cơ chế, chính sách tín dụng liên quan. Mục tiêu là tạo điều kiện để các dự án đáp ứng tiêu chí tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phổ biến sâu rộng Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Nhân dân. Các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận thông tin, phối hợp rà soát, cung cấp dữ liệu dự án và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ báo cáo

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót công việc. Việc phân công trách nhiệm cụ thể được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và tổng hợp thông tin về các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, tuần hoàn và quản trị.

Theo yêu cầu của tỉnh, định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải gửi báo cáo kết quả thực hiện cùng danh mục dự án về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 01/12. Trên cơ sở đó, Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg tạo cơ sở để Đắk Lắk thúc đẩy các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh và tuần hoàn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng là định hướng quan trọng nhằm khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm môi trường và từng bước tăng cường tính minh bạch trong quản trị, hướng tới phát triển bền vững.