Đắk Lắk triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Thị Hoà An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và đông đảo thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ đến thu nhận mẫu ADN.

Để phục vụ công tác này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 6 trạm với 7 tổ thu nhận mẫu tập trung đặt tại trụ sở của các xã, phường gồm: xã Cư M’gar, xã Buôn Đôn, phường Buôn Hồ, xã Ea Kar, phường Bình Kiến, phường Sông Cầu, xã Tây Hoà và trụ sở Công an tỉnh. Những trường hợp không đi lại được sẽ có các tổ công tác lưu động đến tận nhà để thu nhận mẫu.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ đến thu nhận mẫu ADN.

Ghi nhận trong ngày 10/11, tại điểm thu nhận mẫu tập trung trụ sở Công an tỉnh, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã đến điểm thu nhận tập trung để lấy mẫu sinh phẩm ADN. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhờ nguồn” của dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk đã tập trung làm việc nghiêm túc, khẩn trương nhằm hỗ trợ người dân lấy mẫu một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ những thân nhân liệt sĩ đi lại khó khăn đến thu nhận mẫu ADN.

Ông Võ Thảo (SN 1963, có anh trai là liệt sĩ Võ Văn Ba, quê quán xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bày tỏ: “Tôi và mọi người trong gia đình mong muốn qua đợt lấy mẫu ADN có thể xác định chính xác anh tôi nằm mộ phần chỗ nào, để sau này chúng tôi có điều kiện đến thăm viếng, các cháu cũng biết anh em họ hàng ở nơi đấy để mọi người trong họ hàng được đến thắp hương…”.

Nhiều thân nhân liệt sĩ bật khóc khi được hỗ trợ lấy mẫu ADN với mong muốn người thân của mình được tìm thấy.

Cũng như đợt 1, trong đợt 2 này, việc thu nhận mẫu ADN không chỉ giới hạn là các thân nhân liệt sĩ sinh sống trên địa bàn tỉnh mà được mở rộng trên toàn quốc. Các thân nhân liệt sĩ cư trú ở các địa phương khác nhưng thuộc diện lấy mẫu vẫn có thể đến điểm thu nhận mẫu gần nhất để thực hiện. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp người dân không phải mất thời gian đi lại, di chuyển xa xôi.

Các tổ công tác lưu động đến tận nhà để hỗ trợ những thân nhân liệt sĩ không đi lại được, thu nhận mẫu ADN.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó có 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 chưa xác định được danh tính.

Qua rà soát, hiện có 1.473 liệt sĩ không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN, với tổng 4.346 thân nhân. Trong đợt 1, toàn tỉnh đã đã thu nhận được 2.422 mẫu sinh phẩm ADN và dự kiến trong đợt 2 này, sẽ tiến hành thu nhận 1.673 mẫu sinh phẩm ADN.

Một thân nhân liệt sĩ đi lại khó khăn đã được lực lượng đến tận nhà để lấy mẫu ADN.

Cũng theo Đại tá Trần Bình Hưng, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó giúp các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Thân nhân liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại buổi lấy mẫu ADN.

Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là sự tri ân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.