Đắk Lắk triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai hệ thống eCDT, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, cập cảng, sản lượng khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản; cập nhật, đồng bộ dữ liệu trên các hệ thống VNFishbase, eCDT.

Theo Kế hoạch này, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng công việc.

Tỉnh Đắk Lắk xác định thực hiện nghiêm mục tiêu “5 không”: Không để phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác; không để vi phạm VMS kéo dài, không được xử lý; không để có lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ thực tế.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các cơ quan, địa phương gửi báo cáo trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25. Số liệu báo cáo phải được đối chiếu với hồ sơ gốc, bảo đảm đầy đủ, chính xác; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, báo cáo không trung thực hoặc vi phạm kéo dài, không được xử lý dứt điểm.

Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Công an tỉnh phối hợp rà soát dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu nghề cá, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, gian lận nguồn gốc thủy sản. UBND các xã, phường ven biển và địa phương có tàu cá chịu trách nhiệm quản lý từng tàu, phân công cán bộ theo dõi tàu không đủ điều kiện, tăng cường tuyên truyền và phối hợp xử lý vi phạm.