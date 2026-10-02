Đắk Lắk triển khai đồng bộ các đề án chính sách dân tộc, phát triển vùng Tây Nguyên

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh và Đoàn kiểm tra.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ về ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk hiện có 182.598 hộ đồng bào DTTS với 828.860 khẩu, trong đó có 22.700 hộ nghèo, chiếm 12,44% số hộ DTTS. Đây là nhóm đối tượng được tỉnh xác định cần tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, Đắk Lắk quan tâm triển khai Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên”. Trong quá trình thực hiện, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với chính sách về đất đai, công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai nhiệm vụ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa các chương trình, chính sách đến vùng đồng bào DTTS.

Theo đánh giá tại buổi làm việc, các chương trình, chính sách cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tại vùng đồng bào DTTS.

Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố; vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS được phát huy. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì. Việc tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở được quan tâm thực hiện.

Đại tá Ngô Xuân Phú kết luận buổi làm việc.

Những kết quả này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào DTTS và đồng bào có đạo cơ bản tin tưởng, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Phó trưởng Đoàn kiểm tra, ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong triển khai các đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS trên địa bàn; giải quyết các nhu cầu tôn giáo hợp pháp trong đồng bào DTTS và củng cố hệ thống chính trị tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Đắk Lắk tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong đồng bào DTTS, đặc biệt trước các hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên nhằm tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh, quốc phòng và ổn định xã hội tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.