Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Vương Minh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến hết tháng 10/2026, lực lượng chức năng đã bám sát địa bàn từ khâu lưu thông đến phân phối bán lẻ, qua đó kiểm tra 1.178 vụ, phát hiện và xử lý 1.045 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 17 tỷ đồng. Bên cạnh việc xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy lượng lớn hàng hóa vi phạm trị giá hàng tỷ đồng, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn và hóa đơn chứng từ đối với mặt hàng rượu, hộp quà phục vụ dịp Tết.

Theo kế hoạch đợt cao điểm kéo dài từ cuối tháng 11/2026 đến hết ngày 28/2/2027, Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk triển khai kiểm tra có trọng tâm theo danh sách cụ thể đối với 47 tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn. Danh sách này gồm 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và 12 cơ sở kinh doanh các mặt hàng thời trang, thiết bị điện - điện tử, vàng trang sức, mỹ nghệ.

Song song với kiểm tra định kỳ theo danh sách, các Đội QLTT địa bàn phân công kiểm soát viên nắm bắt thực tế để kịp thời kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Thông tin thêm về giải pháp triển khai đợt cao điểm lần này, Chi cục trưởng Vương Minh Sơn cho biết: "Đợt cao điểm Tết Đinh Mùi 2027 được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác chống hàng giả với bảo đảm cân đối cung cầu phục vụ nhân dân đón Tết. Ngoài các tuyến đường bộ, tụ điểm tập kết trung chuyển hàng hóa và kho bãi truyền thống, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo Đội QLTT Thương mại điện tử, cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook, TikTok, hoạt động livestream và dịch vụ chuyển phát để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc".

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk rà soát hóa đơn chứng từ, quy định đo lường và chất lượng đối với nhóm hàng thiết bị điện - điện tử.

Về danh mục mặt hàng, đợt cao điểm tập trung kiểm soát các nhóm hàng thiết yếu dịp Tết gồm bánh kẹo, đường cát, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm, quần áo, giày dép, hàng điện lạnh. Đồng thời, duy trì giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Lực lượng chức năng sẽ rà soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, quy định ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá; kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm và quy định đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, thiết bị điện tử.

Kiểm tra hàng hóa tại kho bãi, điểm tập kết nhằm ngăn chặn tình trạng tàng trữ, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk, quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Các vụ việc phức tạp, nổi cộm có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công khai các cơ sở vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người kinh doanh.

Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên mua sắm tại các cơ sở uy tín, lưu giữ hóa đơn chứng từ và kịp thời thông báo qua đường dây nóng của lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, hàng giả hoặc găm hàng tăng giá.