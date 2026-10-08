Đắk Lắk tổng kết Lễ hội Sầu riêng 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và du lịch bền vững

Các đại biểu tham dự hội nghị.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Hữu Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối, vươn xa”, Lễ hội diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 02/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, nội dung phong phú, có sự tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và đông đảo Nhân dân. Sự kiện góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, du lịch và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 750.000 lượt khách du lịch tham quan, trải nghiệm các hoạt động. Trong đó có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế và trên 275.000 lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 1.295 tỷ đồng.

Lễ hội cũng mở thêm các kênh tiêu thụ, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sầu riêng. Trong toàn kỳ, lượng sầu riêng tiêu thụ đạt khoảng 600 tấn, doanh thu khoảng 44 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” ghi nhận 8.715 đơn hàng được chốt trên sàn giao dịch điện tử, doanh thu khoảng 11 tỷ đồng. Bên cạnh bán lẻ trực tuyến, chương trình tạo hiệu ứng kết nối với doanh nghiệp, góp phần tiêu thụ hơn 260 tấn sầu riêng, doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, có 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Nội dung hợp tác tập trung vào vùng nguyên liệu, công nghệ, chế biến sâu, kho lạnh, logistics và thị trường, mở ra thêm cơ hội phát triển chuỗi ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.

Công tác truyền thông cũng tạo hiệu ứng tích cực khi đến hết ngày 02/9/2026 ghi nhận hơn 11.000 bài đăng và hơn 64 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh sầu riêng, vùng trồng, văn hóa và con người Đắk Lắk được lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình tổ chức. Một số nội dung triển khai chưa thật sự chủ động, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, nguồn lực xã hội hóa còn khó khăn. Một số kết quả kết nối, hợp tác cần tiếp tục được thúc đẩy để hình thành các liên kết thực chất, lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết; đồng thời hệ thống hóa những mô hình hiệu quả, hạn chế và kinh nghiệm tổ chức.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động nghiên cứu, tham mưu Đề án Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2028, xác định rõ mục tiêu, nội dung trọng tâm, địa bàn, tiến độ và nguồn lực.

Các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá nhiệm vụ được giao. UBND các xã, phường chủ động lựa chọn, quảng bá sản phẩm, hoạt động văn hóa, du lịch phù hợp lợi thế; đồng thời đẩy mạnh giao dịch trên các sàn thương mại điện tử và duy trì quảng bá sản phẩm truyền thống.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.