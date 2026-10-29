Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc, lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. ( Ảnh minh hoạ)

Tôn vinh bản sắc văn hóa 45 dân tộc

Tuần Văn hóa được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, đại diện 45 dân tộc cùng đông đảo người dân và du khách. Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hóa trong đời sống hiện đại.

Theo chương trình, lễ khai mạc sẽ mở đầu chuỗi hoạt động bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trình diễn trang phục truyền thống và những thông điệp về đại đoàn kết, khát vọng phát triển. Liên hoan văn hóa – nghệ thuật các dân tộc tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên và cộng đồng giới thiệu các loại hình diễn xướng dân gian, biểu diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ cùng những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa và du lịch sẽ tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống, quảng bá trang phục, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng. Những nét riêng trong văn hóa của từng cộng đồng được giới thiệu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn di sản và phát huy bản sắc dân tộc.

Kết nối văn hóa với phát triển du lịch

Một trong những nội dung đáng chú ý của sự kiện là các hoạt động hội thảo, tọa đàm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, kinh tế cộng đồng. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, hướng đến phát triển bền vững.

Các hoạt động thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích giao lưu giữa các địa phương và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại buôn làng, nhà dài Ê Đê sẽ mang đến cơ hội để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu kiến trúc truyền thống, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa và giao lưu với nghệ nhân, già làng, người có uy tín. Qua những trải nghiệm thực tế, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn có thêm cơ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy kinh tế địa phương

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, hội chợ và triển lãm sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng sẽ tạo không gian kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng và đối tác. Hoạt động này góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng cơ hội tiêu thụ và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng.

Đối với các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa, việc kết hợp giới thiệu sản phẩm với trải nghiệm bản sắc dân tộc có thể tạo thêm giá trị cho chuỗi dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế, khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ di sản và khai thác hợp lý những lợi thế sẵn có.

Chương trình bế mạc sẽ tổng kết các hoạt động, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu và lan tỏa những kết quả đạt được.

Thông qua sự kiện, Đắk Lắk hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển kinh tế – xã hội. Thông điệp xuyên suốt của Tuần Văn hóa là bảo tồn bản sắc, phát huy giá trị truyền thống, tăng cường đoàn kết và kiến tạo tương lai, để các dân tộc cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.