Đắk Lắk: Tổ chức Triển lãm lưu động 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, người dân và học sinh tham gia triển lãm, xem hình ảnh và nghe thuyết minh về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Tại phường Bình Kiến, triển lãm được tổ chức tại Trường Phổ thông Quốc tế Duy Tân, khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 25/9 và bế mạc vào lúc 15 giờ ngày 27/9. Tại xã Hòa Xuân, triển lãm được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 2/10 và bế mạc vào 15 giờ ngày 4/10.

Triển lãm giới thiệu hệ thống tư liệu được tổ chức thành 6 chủ đề, gồm: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (Thế kỷ XVI - XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; các hình ảnh, tư liệu quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975 và một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ hải quân, Nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, người dân và học sinh tham gia triển lãm, xem hình ảnh và nghe thuyết minh về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Triển lãm nhằm, cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường Bình Kiến và xã Hòa Xuân.

Thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Học sinh tham gia triển lãm, xem hình ảnh và nghe thuyết minh về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Triển lãm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường Bình Kiến và xã Hòa Xuân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Theo ban tổ chức, ngay trong buổi đầu khai mạc, sự kiện đã thu hút hàng ngàn cán bộ, lực lượng vũ trang, người dân, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn phường Bình Kiến và trong khu vực tham gia.