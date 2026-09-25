Đắk Lắk tổ chức Hội nghị biểu dương 220 già làng, người có uy tín và tiêu biểu năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng cùng các lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk hiện có hơn 3,3 triệu người thuộc 45 dân tộc cùng sinh sống. Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ già làng, người có uy tín luôn giữ vị trí quan trọng tại cộng đồng. Với sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống Nhân dân, lực lượng này có vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ cơ sở, nhiều già làng, người có uy tín đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, xây dựng đời sống văn hóa và từng bước loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, lực lượng này tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, xoang, lễ hội và phong tục tốt đẹp của các dân tộc. Những việc làm cụ thể đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng ổn định và phát triển.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của già làng, người có uy tín tiếp tục được phát huy. Đây là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giúp truyền tải chủ trương, chính sách đến cơ sở, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cơ quan chức năng.

Người có uy tín Y Sin Bkrông phát biểu tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ. Những chia sẻ từ cơ sở cũng góp phần làm rõ các cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn văn hóa và xây dựng đời sống mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín. Đồng chí mong muốn lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, truyền cảm hứng tự lực, tự cường; vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà cho già làng, người có uy tín tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các già làng, người có uy tín tiếp tục truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; chủ động nắm bắt tâm tư, hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở và phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng chí đề nghị tiếp tục gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe dân; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại và tham vấn ý kiến già làng, người có uy tín khi triển khai chính sách tại địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026.

Dịp này, hội nghị biểu dương, tặng hoa và quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.