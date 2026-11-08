Đắk Lắk tổ chức 'Bữa cơm đại đoàn kết' trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã Cư Pui. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận số 430-KL/TU thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo đó, mức hỗ trợ cho mỗi khu dân cư là 10 triệu đồng và tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ toàn tỉnh là 15,48 tỷ đồng. Kinh phí được sử dụng để tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tại các thôn, buôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động cũng là dịp để người dân cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, tăng cường sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, qua đó góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, cân đối nguồn kinh phí, khẩn trương hoàn thiện thủ tục bảo đảm chuyển kinh phí hỗ trợ đến các thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 10/11/2026; đồng thời hướng dẫn việc thanh quyết toán theo đúng thẩm quyền quy định, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai việc hỗ trợ và tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Hoạt động “Bữa cơm đại đoàn kết” góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân trong tỉnh. Bởi Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rộng thứ 3 cả nước, dân số khoảng 3,3 triệu người, gồm 45 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Việc tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với các thôn, buôn, tổ dân phố, nhất là các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động “Bữa cơm đại đoàn kết” góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Đắk Lắk-nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, với 14 hoạt động văn hóa, văn nghệ và du lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội, “Bữa cơm đại đoàn kết” là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết tiến bộ trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.