Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Trưa 12/11, một lãnh đạo Công an xã Hòa Mỹ xác nhận lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bắt cá tại khu vực suối Mâm.

Thi thể người đàn ông bị lũ cuốn khi bắt cá đã được tìm thấy. (Ảnh: N.H).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/11, ông Huỳnh Kim Luôn (SN 1986), ông Nguyễn Văn T (SN 1980), cùng trú thôn Quảng Mỹ, và ông Trần Thanh Vũ (SN 1980, trú thôn Ngọc Lâm) đi bắt cá tại suối Mâm, thôn Mỹ Thành.

Trong lúc đánh bắt, nước lũ bất ngờ đổ về, cuốn cả ba người. Hai người may mắn thoát được, còn ông T bị nước cuốn mất tích.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. (Ảnh: N.H).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 12/11, thi thể ông T được tìm thấy tại khu vực cách cổng chào thôn Suối Phẩn khoảng 20m.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.