Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Hùng Vương

Sau nhiều giờ mất tích, đến khoảng 14h chiều nay 8/11, thi thể nam thanh niên nhảy từ trên cầu Hùng Vương bắc qua hạ lưu sông Đà Rằng (nối liền hai phường Tuy Hòa và phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) đã được người dân địa phương tìm thấy.

Nạn nhân là anh Lê Thanh P (SN 2007, trú tại hẻm Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa) được đưa lên bờ ở phía hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi, trước khi chuyển giao thân nhân gia đình lo hậu sự.

Thi thể nam thanh niên được người dân phát hiện, đưa từ hạ lưu sông Đà Rằng lên bờ.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào khoảng 3h sáng 7/11, hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương từ phía phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên. Khi đến phía Nam cầu Hùng Vương, hai nam thanh niên nhảy xuống sông, nhưng ngay sau đó một trong hai người là anh Phan G.T (SN 2009, trú ở hẻm Tản Đà, phường Tuy Hòa) được người dân địa phương cứu vớt, trong khi anh Lê Thanh P mất tích nhiều giờ mới tìm thấy thi thể.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ.