Đắk Lắk tìm cơ hội phát triển từ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, thúc đẩy hội nhập bền vững

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đắk Lắk.

Ngày 8/10/2026, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045: Từ cam kết khu vực đến cơ hội phát triển cho địa phương”. Tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tham dự.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại hội thảo.

ASEAN tạo thêm động lực cho phát triển địa phương

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Tuy nhiên, ASEAN vẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, đạt khoảng 4,7%, đồng thời thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Năm 2026 đánh dấu thời điểm ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên ba trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và Kế hoạch kết nối ASEAN.

Đối với Việt Nam, tư duy đối ngoại trong giai đoạn mới chuyển từ “tham gia tích cực, chủ động” sang “chủ động đóng góp, dẫn dắt và định hình” các tiến trình hợp tác khu vực và quốc tế. Quá trình hội nhập không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn chủ trì hội thảo tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tăng liên kết kinh tế, mở rộng thị trường nông sản

Trong ngày 8/10, hội thảo tổ chức bốn phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào định hướng triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các giải pháp chuyển hóa cam kết khu vực thành cơ hội phát triển thực tế.

Tại phiên thứ nhất, đại diện các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Nội vụ và Tài chính trao đổi về định hướng hợp tác kinh tế giai đoạn 2026–2030, cơ chế triển khai cam kết khu vực tại địa phương, cùng vai trò của kết nối hạ tầng và tài chính.

Phiên thứ hai tập trung thúc đẩy giao lưu, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững. Đại diện Hà Nội và Huế chia sẻ kinh nghiệm hợp tác đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản.

Đáng chú ý, phiên thứ ba đề cập các giải pháp phát huy động lực kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sơn La và Gia Lai chia sẻ kinh nghiệm tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng trung tâm tài chính và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản sang các nước ASEAN.

Những nội dung này có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường ngày càng được chú trọng. Việc tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác khu vực có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tiếp cận thị trường, phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Phiên thứ tư tập trung tăng cường kết nối và liên kết khu vực. Đại diện các tỉnh Lào Cai, Đồng Nai và Quảng Ninh trao đổi về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), liên kết chuỗi cung ứng, phát triển dịch vụ logistics cảng biển và kết nối hành lang kinh tế xuyên biên giới.

Thông qua hội thảo, các cơ quan, địa phương có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nhận diện hướng hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với Đắk Lắk, việc gắn kết hội nhập ASEAN với phát huy lợi thế nông nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.