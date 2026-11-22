Cơ sở thẩm mỹ JK tại phường Buôn Ma Thuột. (Ảnh: S.Đ)

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK, số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, đăng ký kinh doanh các dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu và phun xăm thẩm mỹ.

Theo cơ quan công an, cơ sở này không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, những người liên quan đã thuê người không có chuyên môn và giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia. Những người này tư vấn, đưa thông tin sai sự thật về phương pháp thực hiện và công dụng của thiết bị để thuyết phục khách hàng trả tiền cho các dịch vụ như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn.

Bước đầu, công an xác định có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở này, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai bị hại sớm đến trình báo tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột hoặc liên hệ số 0694.389.144 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Cường qua số điện thoại 0942.063.673 để được hướng dẫn.