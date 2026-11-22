Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ JK, địa chỉ 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại cơ sở thẩm mỹ JK.

Cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Ng (26 tuổi, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, đăng ký các ngành nghề gồm cắt tóc, làm đầu, gội đầu và phun xăm thẩm mỹ.

Theo cơ quan công an, cơ sở không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh và không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, các đối tượng đã thuê người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia; tư vấn, đưa thông tin sai sự thật về phương pháp và công dụng của máy móc, thiết bị nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền để thực hiện các dịch vụ như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Bước đầu, công an xác định 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người là bị hại liên hệ trình báo tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột; hoặc gọi số 0694.389.144 hay 0942.063.673, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường để được hướng dẫn xử lý theo quy định.