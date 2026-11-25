Thông qua chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, chăm sóc vườn cà phê, chủ động hơn về chi phí canh tác và duy trì việc làm. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện để người dân phát huy lợi thế đất đai, kinh nghiệm sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức Đoàn tại xã Ea Phê.

Nhằm đánh giá tình hình triển khai và chất lượng hoạt động ủy thác tại cơ sở, đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm, làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức Đoàn tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk, phường Tân Lập và xã Ea Phê. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nội dung nhận ủy thác, công tác sắp xếp hồ sơ, sổ sách, quản lý nguồn vốn, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), kiểm tra sử dụng vốn vay và việc người vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm.

Tính đến ngày 31/10/2026, dư nợ do tổ chức Đoàn quản lý tại phường Tân Lập đạt trên 24 tỷ đồng, xã Ea Phê đạt trên 36 tỷ đồng. Cả hai địa bàn đều không có nợ quá hạn, nợ khoanh; 100% Tổ TK&VV được xếp loại tốt. Trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức Đoàn đang quản lý 832 Tổ TK&VV với 98,44% Tổ TK&VV xếp loại tốt, có 38.350 hộ vay, tổng dư nợ đạt 2.428,4 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,05%. Những kết quả này cho thấy chất lượng tín dụng được duy trì tích cực, công tác quản lý vốn và hoạt động ủy thác từng bước đi vào nền nếp.

Kiểm tra mô hình kinh tế từ nguồn vốn tín dụng NHCSXH

Tại các hộ vay vốn, đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, nắm bắt việc sử dụng vốn và hoạt động sản xuất, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn của người dân trong quá trình phát triển kinh tế. Thực tế đầu tư trồng, chăm sóc cà phê cho thấy nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần bổ sung nguồn lực sản xuất, giúp người dân có thêm điều kiện duy trì việc làm, đầu tư chăm sóc vườn cây, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định kinh tế gia đình.

Từ kết quả kiểm tra, đoàn công tác đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động nhận ủy thác; duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV và hộ vay; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, chính quyền địa phương trong quản lý nguồn vốn, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Từ những vườn cà phê được đầu tư, chăm sóc bằng nguồn vốn ưu đãi đến chất lượng hoạt động ủy thác ngày càng được củng cố, có thể thấy sự gắn kết giữa chính sách tín dụng, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và nỗ lực vươn lên của người dân. Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò trong tạo việc làm, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định và bền vững.