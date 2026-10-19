Đắk Lắk: Tiếp sức để người dân an cư lạc nghiệp nơi biên giới Ia Rvê

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê giao đất cho người dân ngoài thực địa. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ tại xã biên giới đặc biệt khó khăn này.

Hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội nơi biên giới

Ia Rvê là xã biên giới thuộc tỉnh Đắk Lắk, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi nên đời sống của một bộ phận người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Người dân xã Ia Rvê đến làm thủ tục bốc thăm nhận đất. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng-an ninh địa bàn Tây Nguyên” và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã chủ động ban hành Phương án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Qua rà soát thực tế, xã xác định có 155 hộ thuộc diện đề nghị bố trí đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ pháp lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có 92 hộ chưa có đất ở và đất sản xuất, 6 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu đất ở, cùng hàng chục hộ gia đình cần hỗ trợ thủ tục pháp lý.

Để cụ thể hóa phương án, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã quy hoạch khu vực đất ở rộng 7,92ha dọc tuyến đường liên thôn từ thôn 8 đến thôn 10. Khu vực này được phân thành 198 lô đất với định mức 400m2/hộ, bao gồm 200m2 đất ở và 200m2 đất trồng cây hằng năm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống cho người dân.

Công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận cao

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ phương án. Danh sách các hộ thụ hưởng, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và các quy định hỗ trợ được niêm yết công khai trong 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. Đồng thời, Ban Tự quản 12 thôn cũng trực tiếp thông báo đến từng hộ gia đình để bà con nắm rõ và tham gia đóng góp ý kiến.

Người dân bốc thăm nhận đất. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đợt bốc thăm giao đất ngày 18/10/2026 dành riêng cho 28 hộ gia đình hoàn toàn chưa có đất ở, thuộc đối tượng ưu tiên hàng đầu theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024. Việc tổ chức bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đông đảo nhân dân. Tất cả các hộ được giao đất đợt này đều được miễn, giảm tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Tiếp sức cho bà con an cư lạc nghiệp, giữ vững biên cương

Sự kiện bốc thăm nhận đất không chỉ mang lại niềm vui lớn cho 28 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là bước khởi đầu quan trọng giúp bà con an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê triển khai phương án giao đất cho người dân ngoài thực địa. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Cùng với việc giao đất ở, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế: hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đào tạo nghề. Việc giao đất sản xuất tại khu vực các thôn 7, 12, 13 với tổng diện tích 266ha, hạn mức 10.000m2/hộ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện các bước để tiếp tục bàn giao cho người dân trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa khẳng định: “Việc giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giải quyết nhu cầu thiết thực về nhà ở, đất sản xuất cho bà con, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Một trong 28 hộ dân xã Ia Rvê nhận đất ở đợt 1/2026. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Việc triển khai hiệu quả Đề án 104 tại xã biên giới Ia Rvê là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.