Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ dự án điện mặt trời nổi 220 MW trên hồ Sông Ba Hạ

Ngày 16/10/2026, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 11579/STC-HTQLĐT về việc đăng tải thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo văn bản, doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ.

Hồ sơ được tiếp nhận lúc 10 giờ 23 phút ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Dự án dự kiến triển khai tại khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc địa bàn hai xã Suối Trai và Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu đầu tư được công bố gồm sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt trời, cùng hoạt động truyền tải và phân phối điện.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: SBH

Trước đó, ngày 9/10/2026, Sở Tài chính Đắk Lắk ban hành Thông báo số 233/TB-STC, công khai danh mục tiếp nhận hồ sơ đề xuất 23 dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh trong đợt 3, với thời gian bắt đầu tiếp nhận từ ngày 15/10/2026.

Trong danh mục này, Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ được xác định có công suất dự kiến 220 MW, thuộc nhóm 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến 683 MW.

Đáng chú ý, thông tin về địa điểm triển khai dự án có sự khác biệt giữa hai văn bản.

Cụ thể, tại Thông báo số 233/TB-STC ngày 9/10/2026, địa điểm dự kiến thực hiện dự án được xác định thuộc ba xã Đức Bình, Sông Hinh và Suối Trai.

Tuy nhiên, tại thông báo tiếp nhận hồ sơ ngày 16/10/2026, địa điểm thực hiện dự án được công bố thuộc hai xã Suối Trai và Ea Bá.

Như vậy, phạm vi địa điểm được công bố tại hai văn bản chưa thống nhất. Hiện chưa có đủ căn cứ để xác định sự khác biệt này xuất phát từ việc điều chỉnh phạm vi dự án hay cập nhật thông tin trong hồ sơ đề xuất đầu tư.

Ngoài ra, công suất 220 MW là thông số dự kiến được công bố trong danh mục dự án ngày 9/10. Thông báo tiếp nhận hồ sơ mới chưa nêu cụ thể công suất đăng ký, tổng vốn đầu tư, diện tích mặt nước sử dụng hoặc tiến độ thực hiện dự án.

Việc phát triển điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ cũng đặt ra vấn đề về khả năng kết hợp khai thác hạ tầng điện hiện hữu, đặc biệt là hệ thống đấu nối và truyền tải điện.

Về mặt kỹ thuật, mô hình kết hợp điện mặt trời nổi với thủy điện có thể tạo điều kiện tận dụng một phần hạ tầng điện sẵn có, đồng thời bổ sung nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khả năng sử dụng chung hạ tầng phải được đánh giá trên cơ sở năng lực tiếp nhận của hệ thống điện, phương án đấu nối và yêu cầu bảo đảm an toàn vận hành công trình thủy điện.

Đối với dự án Sông Ba Hạ, các văn bản được công bố hiện chưa thể hiện phương án đấu nối, thỏa thuận sử dụng chung hạ tầng hay kết quả đánh giá tác động đối với hoạt động của nhà máy thủy điện hiện hữu.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, việc công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ được thực hiện căn cứ điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

Quy định này yêu cầu cơ quan đăng ký đầu tư công khai thông tin tiếp nhận đối với các hồ sơ thuộc trường hợp được quy định, bao gồm tên dự án, mục tiêu, địa điểm thực hiện, tên nhà đầu tư và thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được các hệ thống tra cứu mã số thuế công bố, Công ty Cổ phần Điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ có mã số thuế 6001824917, thành lập ngày 2/2/2026.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 4, Tòa nhà Viettel Đắk Lắk, số 48 Lý Tự Trọng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến điện, trong đó có sản xuất điện mặt trời. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

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