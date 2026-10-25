Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ ba dự án điện gió, có đề xuất của BCG Energy

Ngày 23/10/2026, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với ba dự án điện gió gồm E&M Đắk Lắk, VICO và Tây Ea H’leo.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió E&M Đắk Lắk do Công ty Cổ phần BCG Energy đề xuất, dự kiến thực hiện tại hai xã Ea Knốp và Cư Prao. Hồ sơ được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận ngày 23/10/2026, theo thông tin tại Công văn số 11947/STC-HTQLĐT.

Cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ dự án Nhà máy điện gió VICO do Công ty Cổ phần Năng lượng VICO Việt Nam đề xuất. Dự án có địa điểm thực hiện tại thôn Tân Hội, xã Tây Sơn, theo Công văn số 11928/STC-HTQLĐT.

Thông tin tiếp nhận hồ sơ ba dự án điện gió E&M Đắk Lắk, VICO và Tây Ea H’leo do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk công khai. Nguồn: Sở Tài chính Đắk Lắk

Dự án thứ ba là Nhà máy điện gió Tây Ea H’leo, do Công ty Cổ phần Công nghiệp Bình Châu đề xuất đầu tư tại hai xã Ea Drăng và Ea Khăl. Hồ sơ được tiếp nhận ngày 22/10/2026, theo Công văn số 11880/STC-HTQLĐT.

Theo các thông báo công khai, ba dự án đều hướng tới hoạt động sản xuất điện gió, truyền tải và phân phối điện. Tuy nhiên, thông tin được đăng tải chưa đề cập công suất thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án đấu nối lưới điện cũng như tiến độ triển khai cụ thể.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận hồ sơ mới chỉ là bước trong quá trình xem xét đề xuất đầu tư, không đồng nghĩa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các doanh nghiệp đề xuất đã được lựa chọn làm nhà đầu tư.

Các bước xem xét tiếp theo, đặc biệt về năng lực tài chính, quy hoạch và khả năng đấu nối, sẽ là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi để đánh giá triển vọng triển khai thực tế của ba dự án.