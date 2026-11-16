Đắk Lắk: Thúc tiến độ các khu tái định cư, cải táng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đẩy nhanh thủ tục, chủ động giải phóng mặt bằng

Chiều 16/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư xác định rõ tiến độ chuẩn bị 23 khu phục vụ tái định cư, cải táng, gồm 18 khu tái định cư và 5 khu cải táng. Đồng thời, yêu cầu chốt ngày khởi công cụ thể từng khu trong tháng 12, không báo cáo tiến độ chung chung.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu xác định cụ thể ngày khởi công các khu tái định cư, cải táng. Ảnh: N.H

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, đến nay có 20/23 khu đã được UBND cấp xã phê duyệt hoặc chấp thuận quy hoạch tỷ lệ 1/500, gồm 15/18 khu tái định cư và 5/5 khu cải táng. Ba khu tái định cư còn lại là Phú Tân 1 tại xã Ô Loan, Phú Lương và Nam Bình 1 tại phường Đông Hòa.

Khu Phú Tân 1 dự kiến được phê duyệt quy hoạch ngày 17/11; hai khu Phú Lương và Nam Bình 1 dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 25/11. Các chủ đầu tư dự kiến khởi công 14 khu trong tháng 12/2026; số còn lại khởi công trong tháng 1 và tháng 2/2027.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất 18 khu đất làm khu tái định cư, diện tích khoảng 157,6ha, và 5 khu cải táng, tổng diện tích khoảng 9,75ha. Nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2026 được tỉnh đăng ký là 385 tỷ đồng, gồm 360 tỷ đồng cho các khu tái định cư và 25 tỷ đồng cho các khu cải táng.

Chủ đầu tư công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa.

Ông Phạm Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk báo cáo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư chủ động chuẩn bị khu tái định cư, cải táng dù hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được xác định cụ thể. Các đơn vị cần đẩy nhanh đo đạc, lập phương án bồi thường, hoàn thiện hồ sơ đất đai, quy hoạch, đầu tư và môi trường; phấn đấu khởi công các khu tái định cư trong năm 2026.

Theo ông Triết, nơi ở mới phải có hạ tầng và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Công tác bồi thường, hỗ trợ và lựa chọn nhà thầu phải đúng quy định. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, quản lý hiện trạng đất đai, xử lý tình trạng xây dựng trái phép nhằm trục lợi chính sách. Sở Tài chính được yêu cầu rà soát khả năng cân đối vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho rằng, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu. Dù còn chờ hướng tuyến, mốc giới để kiểm đếm, đo đạc, lập phương án bồi thường, các địa phương cần đẩy nhanh những phần việc thuộc trách nhiệm của mình.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã tham mưu Bộ Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Việc thiết kế, cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc ngoài thực địa cho địa phương dự kiến triển khai từ quý III/2027.

Rà soát nguồn vật liệu, tính kỹ phương án cải táng

Sở Xây dựng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính còn khó khăn do hướng tuyến trong hồ sơ thiết kế sơ bộ đi qua hoặc ảnh hưởng đến một số khu dân cư, công trình đặc thù và di tích. Khi chưa có cọc mốc ngoài thực địa, địa phương chưa thể xác định chính xác phạm vi thu hồi đất để kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu chốt ngày khởi công từng khu tái định cư đường sắt tốc độ cao. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đề nghị đẩy nhanh quy hoạch chung cấp xã, phường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/12. Ông cũng yêu cầu khẩn trương gửi văn bản đến Ban Quản lý dự án Thăng Long để xử lý khoản kinh phí 13 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Đối với các khu tái định cư, ông Thái yêu cầu theo dõi sát việc cấp điện, nước, bảo đảm người dân có thể đến sinh sống khi công trình hoàn thành. Chủ đầu tư cần lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đủ năng lực, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Liên quan hướng tuyến, ông Thái đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long và các cơ quan, đơn vị sớm quan tâm các vị trí chùa Đá Trắng, khu di tích Nhà thờ Mằng Lăng và Trại giam Công an tỉnh. Khi có kết quả tư vấn và bàn giao hướng tuyến, địa phương mới có cơ sở triển khai giải phóng mặt bằng đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đề nghị theo dõi sát việc cấp điện, nước, bảo đảm người dân có thể đến sinh sống khi công trình hoàn thành. Ảnh: N.H

Về vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn lưu ý nguy cơ thiếu đất đắp tại khu vực Ô Loan. Hiện khu vực này hiện chỉ có mỏ đất Tuy An Nam, đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng còn bốn hộ dân chưa thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ đầu tư làm việc với các đơn vị khai thác, rà soát nguồn mỏ đã được UBND tỉnh chấp thuận theo cơ chế đặc thù, cập nhật trữ lượng và tính toán nhu cầu vật liệu.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, bước đầu xác định trên địa bàn có 5 điểm mỏ đất san lấp, tổng diện tích khoảng 367,7ha; 2 điểm mỏ cát xây dựng, tổng diện tích khoảng 74,85ha; và 20 vị trí bãi đổ thải, tổng diện tích khoảng 78,4ha. Riêng khu vực phụ cận ga Hòa Thành có 11 điểm mỏ đất san lấp, tổng diện tích khoảng 331,206ha.

Trong số này, 5 mỏ đã được cấp phép khai thác, trữ lượng khoảng 9.780.200m³; 6 mỏ còn lại đang ở các bước như đấu giá quyền khai thác, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bổ sung quy hoạch. Khả năng đáp ứng cụ thể sẽ được xác định khi có khối lượng trong hồ sơ dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn lưu ý nguy cơ thiếu đất đắp cho dự án. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo, ông Triết yêu cầu làm rõ các điểm mỏ, bãi đổ thải đã rà soát có thể khai thác, sử dụng hay chưa. Đồng thời đề xuất giải pháp ổn định giá vật liệu, tránh ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí.

Đối với các khu cải táng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc vận động người dân di dời mồ mả cần được tính toán kỹ, phù hợp tập quán. Các địa phương cần làm rõ quy hoạch, quy mô và điều kiện sử dụng lâu dài của từng khu.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các đơn vị làm công tác bồi thường phối hợp với chính quyền cấp xã, vận dụng chính sách để xác định mức hỗ trợ cụ thể, tạo sự đồng thuận của người dân. Khi hướng tuyến và các mốc được xác định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp đẩy nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo phân cấp.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Đắk Lắk dài khoảng 98,68km, điểm đầu tại xã Xuân Lộc, điểm cuối tại xã Hòa Xuân, đi qua 13 xã, phường. Tuyến dự kiến có ga hành khách Hòa Thành tại phường Phú Yên và hai trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Thọ, ga Hòa Thành. Dự án được nghiên cứu với quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục. Tổng nhu cầu sử dụng đất đoạn qua tỉnh khoảng 807,5ha. Dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 5.589 nhà, thửa đất và 6 tổ chức; khoảng 3.025 hộ cần bố trí tái định cư. Đây là số liệu sơ bộ, sẽ được cập nhật khi bàn giao mốc giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư đang rà soát, chuẩn bị đo đạc, trích lục hồ sơ để lập phương án bồi thường sau khi Ban Quản lý dự án Thăng Long bàn giao mốc ngoài thực địa.