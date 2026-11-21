Bà Đặng Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Phát biểu khai mạc tọa đàm “Phát triển chuỗi giá trị chanh dây theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Tham dự tọa đàm có bà Đặng Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; ông Đinh Văn Đang – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Nam Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; cùng đại diện các viện nghiên cứu, cơ quan chuyên môn, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo nông dân.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Đặng Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, bên cạnh các cây công nghiệp chủ lực, chanh dây đang dần khẳng định vị thế là một trong những cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao. Riêng xã Ea Wer hiện có khoảng 86 ha chanh dây, sản lượng trên 2.100 tấn, bước đầu hình thành vùng nguyên liệu tại địa phương.

Công bố thành lập tổ khuyến nông cộng đồng gắn với phát triển vùng nguyên liệu bền vững xã Ea Wer.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, phát triển chanh dây không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất hay mở rộng diện tích mà quan trọng hơn là tổ chức sản xuất theo yêu cầu thị trường, kiểm soát chất lượng và xây dựng mối liên kết ổn định. Cần nhìn nhận hiệu quả phát triển thông qua chất lượng vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng kết nối thị trường tiêu thụ.

Từ thực tế đó, tọa đàm tập trung vào ba mục tiêu chính: đánh giá thực trạng quy mô, kỹ thuật canh tác và phương thức liên kết tiêu thụ; giới thiệu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống mới, quy trình VietGAP, hữu cơ và xây dựng mã số vùng trồng; đồng thời thúc đẩy liên kết bốn nhà gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.

Theo đánh giá, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 2.714 ha chanh dây, sản lượng đạt 34.524 tấn. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu còn hạn chế, với 2 mã số trên tổng diện tích 13 ha. Sản xuất vẫn đối mặt với những khó khăn về kỹ thuật canh tác, sâu bệnh, chi phí đầu vào và biến động giá cả; việc tiêu thụ qua thương lái còn phổ biến, liên kết trực tiếp giữa nông dân với doanh nghiệp chưa thực sự bền vững.

Hình ảnh ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm với xã Ea Wer.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu tiến bộ kỹ thuật về giống mới, quy trình canh tác theo hướng VietGAP, hữu cơ, quản lý sinh vật gây hại và xây dựng mã số vùng trồng. Qua đó, góp phần định hướng người dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chú trọng chất lượng và hiệu quả thay vì chạy theo diện tích.

Một trong những nội dung đáng chú ý là công bố quyết định thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Ea Wer, góp phần tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất và kết nối với các đơn vị tham gia chuỗi giá trị.

Dịp này, chương trình cũng tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm thúc đẩy liên kết từ cung ứng đầu vào đến thu mua, tiêu thụ và mở rộng vùng nguyên liệu. Trong đó, Công ty Cổ phần TCGROUP Toàn Cầu tham gia cung cấp giống; Công ty Cổ phần Phân bón Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp DNPT tham gia cung ứng phân bón.

Ở khâu thu mua, tiêu thụ sản phẩm có Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Nam Xanh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án AIO (Quỹ đầu tư AIO). Các đơn vị tham gia mở rộng vùng trồng gồm HTX Nông nghiệp sinh thái Đắk Lắk, HTX Thương mại - Dịch vụ NATURAL và Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao DaLa.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu; đồng thời đề nghị các hợp tác xã, chi hội nông dân phát huy vai trò tập hợp, hướng dẫn quy trình sản xuất và kết nối đầu vào, đầu ra. Doanh nghiệp cần đồng hành với địa phương và nông dân trong quá trình hình thành vùng nguyên liệu, rút ngắn khoảng cách từ sản xuất đến sơ chế, chế biến và thị trường tiêu thụ.

Thông qua tọa đàm và các hoạt động ký kết, ngành nông nghiệp tỉnh hướng đến củng cố vùng chanh dây hiện có, chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu phù hợp và hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, ổn định thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.