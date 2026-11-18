Theo Thuế Đắk Lắk, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.000 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống (chiếm gần 90%) thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Thuế Đắk Lắk đẩy mạnh triển khai trong toàn ngành Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Cán bộ Thuế Đắk Lắk hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt Etax Mobile.

Tính tới thời điểm hiện tại có 12.640 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, gồm 3.150 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng và 8.709 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống. Trong tổng số các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 10.398 hộ đang hoạt động, trong đó có 10.378 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 99,8%. Đối với 2.242 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống và không có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với tăng cường quản lý hóa đơn, Thuế tỉnh tập trung đôn đốc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử và kê khai doanh thu. Tính đến ngày 27/10/2026, toàn ngành có 76.968/82.779 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, đạt 93%. Trong đó, các Thuế cơ sở 5, 7, 9 và Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Về kê khai doanh thu, đến hết tháng 10/2026, có 11.306/12.319 hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thông báo kê khai doanh thu, đạt tỷ lệ 92%. Các Thuế cơ sở 7, 8, 9, 10 và 11 đã hoàn thành chỉ tiêu kê khai doanh thu, đạt 100%.

Ngoài ra, đến hết tháng 10/2026 đã có 81.952/87.395 người nộp thuế cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt 94%/tổng số đối tượng người nộp thuế phải cài đặt sử dụng. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu giao là 90% do Cục Thuế giao từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 95% người nộp thuế cài đặt và sử dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh tăng cường quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có địa điểm cố định, Thuế Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Trọng tâm là rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên các nền tảng này vào cơ sở dữ liệu chung của ngành Thuế để quản lý thu thuế.

Lũy kế đến 10 tháng năm 2026, Thuế Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho 1.874 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, với tổng số tiền nộp qua Cổng thông tin điện tử được 12,7 tỷ đồng. Trong đó, thuế TNCN là 3,7 tỷ đồng, thuế GTGT là 9 tỷ đồng. Số tiền truy thu qua rà soát, xử lý lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 16,35 tỷ đồng.