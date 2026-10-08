Đắk Lắk thu ngân sách 9 tháng đạt 12.529 tỷ đồng, quyết tâm vượt chỉ tiêu năm 2026

Toàn cảnh cuộc họp.

Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp trọng tâm quý IV/2026. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Theo báo cáo, dù chịu tác động từ biến động thị trường và các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, công tác thu ngân sách của Đắk Lắk vẫn đạt kết quả tích cực.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Đức phát biểu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán Trung ương giao và 69,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 12.418 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Nếu không kể tiền sử dụng đất, thu nội địa đạt 9.531 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán Trung ương giao và tăng 9,5%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 111 tỷ đồng, bằng 75% dự toán.

Một số nguồn thu tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 28,4%, tương ứng tăng 986 tỷ đồng; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 12,9%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại cuộc họp.

Cùng với tăng thu, công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế được tỉnh triển khai đồng bộ. Tổng số thu, xử lý nợ đạt 8.505,9 tỷ đồng. Trong đó, thu và xử lý nợ đọng đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 92% nợ phát sinh, góp phần kéo giảm tổng nợ thuế trên địa bàn xuống còn 928 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm.

Các chuyên đề chống thất thu mang lại 811,4 tỷ đồng. Ngành Thuế đã hoàn thành 1.245 cuộc kiểm tra, truy thu và phạt 121 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực kinh doanh nông - thủy sản thu 690,4 tỷ đồng, gần gấp 2 lần cùng kỳ.

Đề án chống thất thu khoáng sản cũng phát huy hiệu quả, với số thu 94,5 tỷ đồng từ 142 đơn vị khai thác trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phát biểu.

Theo dự kiến, tổng thu ngân sách Đắk Lắk năm 2026 đạt khoảng 19.853 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương giao.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách trong quý IV còn rất nặng nề. Một số nguồn thu, nhất là tiền sử dụng đất, vẫn gặp khó khăn; tiến độ đấu giá và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại một số dự án còn chậm.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền thuê đất một lần theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND. Đồng thời, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để tạo thêm nguồn lực cho ngân sách.

Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý nợ, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu hồi nợ thuế xây dựng cơ bản; kiểm soát nghĩa vụ thuế của các nhà thầu thi công dự án trọng điểm. Công tác chuyển đổi số, kiểm soát hóa đơn điện tử từng lần bán hàng xăng dầu, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý nguồn thu từ thu mua, chế biến nông sản, sầu riêng mùa vụ cũng được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ quan Thuế tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2026, bảo đảm mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng.

Đối với nguồn thu từ đất, Sở Tài chính được giao rà soát khả năng thực hiện của các Ban Quản lý dự án, tham mưu bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu đối với đơn vị có quỹ đất sạch, có khả năng tăng thu. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục rà soát quỹ đất đủ điều kiện đấu giá, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, duy trì báo cáo tiến độ hằng tuần, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 ở mức cao nhất.