Đắk Lắk thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tăng cường bảo vệ rừng, phát triển bền vững

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng sản xuất. (Ảnh minh hoạ)

Siết chặt quản lý đất lâm nghiệp

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 23/10/2026 về xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ rừng và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo kế hoạch, việc xử lý, thu hồi đất phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch và khách quan. Quá trình triển khai thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu rõ quy định, tự kê khai và tự nguyện trả lại đất lấn, chiếm trái phép, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, việc quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tài nguyên rừng, duy trì môi trường sinh thái và hạn chế những tác động tiêu cực từ việc sử dụng đất không đúng quy định. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, hướng tới phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng đất bền vững.

Khu vực đất rừng sản xuất bị lấn chiếm được tổ chức thu hồi theo quy định. (Ảnh minh hoạ)

Hoàn thành thu hồi đất theo lộ trình

Kế hoạch xác định cụ thể tiến độ thực hiện. Trong năm 2026, UBND các xã, phường tổ chức quán triệt chủ trương, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; đồng thời rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ diện tích, đối tượng lấn, chiếm đất lâm nghiệp.

Các địa phương phải xác định rõ trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành báo cáo gửi UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/12/2026.

Trong quý I/2027, Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo hoàn thành xét duyệt, thông báo kết quả phân loại, xử lý vi phạm hành chính và xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không đủ điều kiện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ quý II/2027 đến quý III/2028, tỉnh triển khai cưỡng chế thu hồi theo từng giai đoạn, phấn đấu thu hồi dứt điểm 100% diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm thuộc diện phải thu hồi. Đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh, chính quyền cấp xã phải chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm ngay từ khi phát hiện.

Bảo vệ rừng gắn với ổn định sinh kế

Một nội dung đáng chú ý là tỉnh yêu cầu rà soát, phân loại và giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm trước ngày 1/7/2014 theo Điều 139 Luật Đất đai năm 2024. Trong đó, ưu tiên xem xét hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất theo Điều 16 của luật này.

Việc phân loại cụ thể từng trường hợp nhằm bảo đảm quá trình xử lý đúng quy định, đồng thời xem xét quyền lợi của người dân theo chính sách hiện hành. Hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ đủ điều kiện cũng góp phần ổn định sinh kế, tạo điều kiện phát triển sản xuất và giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tham mưu thành lập Tổ công tác cấp tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo. Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động, bảo đảm an ninh trật tự và tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Kế hoạch số 443/KH-UBND thay thế Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên bền vững.