Đắk Lắk: Thêm cơ hội học tập thuận lợi cho học sinh vùng khó

Không gian học tập khang trang tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Nhà trường đang từng bước ổn định hoạt động, tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, do mới thành lập, trường vẫn còn thiếu một số hạng mục, trang thiết bị và điều kiện phục vụ nội trú, bán trú, cần tiếp tục được đầu tư.

Môi trường học tập khang trang

Ea Rốk là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, có 18 thôn, buôn, 32 dân tộc cùng sinh sống với hơn 29.000 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều cuối năm 2025 là 48,5%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, việc học tập của con em còn gặp nhiều khó khăn.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk có trên 500 học sinh, trong đó, hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trường học khang trang tạo thêm điều kiện giúp học sinh nơi đây yên tâm học tập tốt hơn.

Tại lớp 3A1, cô giáo H’Ben H Ra kiên trì hỗ trợ học sinh luyện đọc. Lớp có 35 em, trong đó 21 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em người Ba Na, Gia Rai, Ê Đê...

Do khả năng sử dụng tiếng phổ thông không đồng đều, cô giáo phải phân nhóm học sinh để hướng dẫn. Những em đọc tốt được luyện đọc toàn bài, học sinh còn yếu được hướng dẫn từng từ, từng câu.

Cũng là con em của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nên cô H’Ben H Ra thuận lợi trong việc gần gũi, trao đổi với học sinh, phụ huynh, do đó, cô thường xuyên trao đổi, hướng dẫn phụ huynh cách luyện đọc cho con tại nhà.

Anh Lý Văn Hình, phụ huynh học sinh, tại thôn 15, xã Ea Rốk, cho biết gia đình làm nông nghiệp, lại có 3 người con đang tuổi ăn học nên cuộc sống còn khó khăn. Nhà cách trường khoảng 8km, trước đây gia đình phải mất nhiều thời gian đưa con đi học. Năm học này, con được học ở ngôi trường mới, sắp tới, cháu được học bán trú nên gia đình yên tâm hơn, vừa bảo đảm an toàn cho con.

Cùng với tạo môi trường học tập thuận lợi, nhà trường tập trung hỗ trợ học sinh còn yếu. Ngay từ tuần học thứ hai, Ban Giám hiệu chỉ đạo rà soát những em có học lực chưa tốt để tổ chức phụ đạo.

Thầy giáo Lê Tiến Cường dạy môn Ngữ văn chia sẻ, dựa trên học lực của học sinh, giáo viên lựa chọn các em cần hỗ trợ, tập trung củng cố kỹ năng đọc, viết, trình bày văn bản và diễn đạt. Các em được tổ chức phụ đạo hai buổi mỗi tuần để từng bước theo kịp chương trình.

Em La Minh Vũ, học sinh lớp 9A2 chia sẻ, em còn yếu môn Toán và Tiếng Anh. Nhờ được thầy cô phụ đạo, em đã có tiến bộ và mong muốn tiếp tục cải thiện kết quả.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, nhà trường triển khai mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, các bạn học sinh khá, giỏi sẽ hỗ trợ các bạn còn yếu, từng bước nâng cao chất lượng học tập.

Không gian học tập khang trang tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện hoạt động

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng tại thôn 8, có diện tích hơn 6ha, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, giúp nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa bàn có vị trí chiến lược.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường được đầu tư khang trang, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được điều động về trường có thâm niên trong công tác quản lý, giảng dạy; đồng thời, hiểu rõ về môi trường nội trú, nơi học sinh được chăm lo học tập, ăn ở và sinh hoạt, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự lập.

Tuy nhiên, do mới thành lập, một số phòng học bộ môn, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành còn thiếu thiết bị. Đồ dùng dạy học phục vụ việc khai thác kiến thức, hỗ trợ học sinh, cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy đầy đủ công năng của các phòng học.

Đội ngũ giáo viên một số bộ môn chưa đủ. Nhà trường đề xuất, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư, bổ sung kinh phí, mua sắm trang thiết bị dạy và học; đồng thời, sớm điều chuyển, bổ sung số giáo viên còn thiếu nhằm đảm bảo ổn định công tác dạy và học.

Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Rốk nêu rõ, trước khó khăn của nhà trường về thiếu trang bị dụng cụ bán trú, dụng cụ nhà bếp nấu ăn, xã đã rà soát cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp trường học để điều chuyển về trường, đồng thời vận động thêm các nguồn lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, một số thiết bị dạy học bộ môn, thư viện, phòng thí nghiệm... còn thiếu, vượt quá khả năng cân đối của địa phương.

Phòng nội trú cơ bản đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên phòng bán trú cho học sinh từ lớp 1-3 chưa được đầu tư. Do đó, xã kiến nghị, tỉnh và các sở, ngành sớm có nguồn lực đầu tư để nhà trường phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND, ngày 6/8/2026, quy định chính sách hỗ trợ bổ sung đối với học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk. Học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa 110.000 đồng/tháng, học sinh nội trú được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng; hỗ trợ tiền đi lại từ 120.000-240.000 đồng/tháng tùy khoảng cách...

Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong một năm học. Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk được hưởng đồng thời chính sách theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền của Chính phủ và chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh; gạo hỗ trợ được quy đổi thành tiền với mức 15.000 đồng/kg.

Ông Trịnh Văn Cường cho rằng, chính sách này được kỳ vọng tạo thêm động lực để giáo viên yên tâm công tác, học sinh được bảo đảm tốt hơn quyền lợi học tập, sinh hoạt, đồng thời củng cố niềm tin của phụ huynh và nhân dân.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk đang từng bước trở thành điểm tựa để con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường thuận lợi hơn.

Việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện nội trú, bán trú sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa học sinh vùng khó với các khu vực khác./.