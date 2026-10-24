Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông tại địa phương 2 cấp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk; đại diện các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ Khuyến nông cộng đồng và đông đảo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp chuyển từ tư duy sản xuất sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, bền vững, công tác khuyến nông giữ vai trò cầu nối giữa chủ trương, chính sách, tiến bộ khoa học công nghệ với thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong triển khai Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT và kiện toàn hệ thống khuyến nông địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả sau một năm thực hiện, làm rõ những bất cập về tổ chức, nhân lực, cơ chế phối hợp, nguồn lực; nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị định số 268/2026/NĐ-CP, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau một năm triển khai mô hình khuyến nông địa phương 2 cấp, cấp tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với hơn 7 triệu lượt truy cập; triển khai nguồn vốn khuyến nông 10,35 tỷ đồng, đồng thời tăng cường xã hội hóa, hợp tác với gần 20 viện, trường và doanh nghiệp nhằm phát triển các mô hình, chuỗi giá trị nông nghiệp.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Ở cấp xã, các Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công từng bước ổn định hoạt động, phối hợp với cơ quan chuyên môn trong tuyên truyền, khảo sát nhu cầu sản xuất, theo dõi dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ nông dân. Các Tổ Khuyến nông cộng đồng bước đầu phát huy vai trò hướng dẫn người dân áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến nông vẫn còn những khó khăn. Toàn tỉnh mới bố trí 74 viên chức khuyến nông tại 68/102 xã, phường, tương ứng 66,67% số đơn vị cấp xã; một số nơi bố trí nhân lực chưa phù hợp chuyên môn. Cơ chế phối hợp giữa ngành chuyên môn và chính quyền địa phương còn vướng mắc; kinh phí khuyến nông cấp xã hạn chế, trong khi địa bàn rộng, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gây khó khăn cho việc bám sát cơ sở.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận những kết quả bước đầu của hệ thống khuyến nông, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền; kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Hoạt động khuyến nông cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, gắn chuyển giao kỹ thuật với tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 268/2026/NĐ-CP, bà Đặng Thị Thủy đề nghị tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp quy định mới; kiện toàn tổ chức, phấn đấu bố trí viên chức khuyến nông có chuyên môn phù hợp tại các xã, phường có sản xuất nông nghiệp; tăng cường đào tạo, tập huấn và bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến nông; củng cố Tổ Khuyến nông cộng đồng, mở rộng hợp tác với viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã để chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và kết nối tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.